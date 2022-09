Susana Giménez reveló porque no quiso conducir Quién es la máscara

Susana Giménez, a solas con #LAM: "A esta altura de mi vida, hago lo que me gusta"

“Me habían ofrecido en Uruguay y también acá. No me pareció que era para mí”, dijo la presentadora, y contó: “Ayer lo vi un poquito, porque yo a esa hora no estoy. Está muy bien hecho ¡Bárbaro!”.

Cuando le repreguntaron por qué no había elegido hacer el ciclo, del cual hoy está al frente Natalia Oreiro, dijo: “No era para mí. Yo vi el video que lo hacían en otra parte del mundo y me di cuenta de que no era para mí”.

“No era para mí. Es un programa donde no hay un premio. Cada cual hace lo que le gusta. A esta altura de la vida, hago lo que me gusta”, cerró.