Tamara Báez lanzará una canción con un reconocido cantante de cumbia

Allí, entonaron juntos una estrofa en la que se puede escuchar parte de la letra. Esta dice: "Cuanto te quiero, cuanto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto, seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado".

El posteo que subió a la red social Instagram con la leyenda "se viene" y la etiqueta del artista santafesino tuvo mucha aceptación y apoyo por parte de sus seguidores. Aun no se anunció cuando será el gran lanzamiento, así que los fanáticos quedaron expectantes.