El doloroso testimonio de Tamara Bella por la internación de su beba

“Tiene influenza. Es un estilo de gripe que no es la a, pero es bastante fuerte. Este es otro estilo, otro virus que le encontraron en los moquitos, pero como tiene 27 días debe estar en una incubadora porque está el riesgo de una bronquiolitis”, añadió Bella.

La actriz fue consultada por la actitud de Vázquez y admitió que “el padre está al tanto, sí, claro, por supuesto y no se hace presente de ninguna manera. Al padre no le importa”.

“En serio te dijo que te arregles”, le preguntó Rodrigo Lussich con asombro. Tamara asintió con bronca al responder que “sí y la prepaga todavía no la tenemos. Recién el viernes nos darían de alta. De todas maneras no cubre neo, hay planes que lo cubren y planes que no. Y la verdad que en el sanatorio Otamendi nos están atendiendo espectacular, pero hay una realidad, que es caro neo”.

“El nexo con él son los abogados y tengo sí, una amiga abogada que me ayudó muchísimo en las negociaciones también junto a Ana Rosenfeld. El día de la internación no atendió al teléfono. Llamé a su mamá, que no me atendió el teléfono, a toda su familia, y entonces directamente mi mamá lo llama y él le dice ‘que Tamara me llame’. Yo lo llamo porque soy una madre desesperada y me dijo ‘yo no tengo yo no tengo la plata, así que arreglate’”, señaló Tamara.