Tamara Paganini habló de las secuelas tras ser parte de Gran Hermano: "Me escupían"

A pesar de los traumas, Paganini aseguró que hoy se siente fortalecida gracias al proceso de reconstrucción que inició al "tocar fondo", e incluso afirmó que aceptaría volver a entrar a la casa si se le presentara la oportunidad.

Uno de los momentos más emotivos de su reciente paso por los medios fue la mención a su excompañera Verónica "La Colo" Zanzul. Paganini vinculó directamente la carga emocional previa y la exposición del reality con el destino de Verónica, quien buscó refugio en el anonimato en el extranjero para escapar de su personaje público.

"Vero, que la conocían como La Colo, se escapó de ser La Colo y se fue a vivir a España a jugársela y le fue muy mal, la pasó terrible. Pero prefería no volver a Argentina a ser La Colo de Gran Hermano", relató Tamara.

Ante las consultas de Luis Ventura sobre si el programa fue un factor determinante en el bienestar de su compañera, Tamara fue tajante al señalar que el impacto depende de la fortaleza individual, aunque reconoció que en todas las ediciones existe alguien que sufre al salir.

Respecto al desenlace de Zanzul, concluyó con una reflexión sobre su padecimiento: "No sé si no tuvo el mejor final porque era tanta la depresión que no sé si el final pudo ser mucho peor, con mucho más sufrimiento, con mucho más padecimiento. Vero se fue durmiendo y si hay algo que se merecía Vero es que si se tenía que ir, se fuese tranquila".