"Tato" sorprendió y se animó a declarar su atracción por Luz en Gran Hermano: "Es la más..."

En ese contexto, el uruguayo no esquivó la consigna y reveló quién le parecía la jugadora más sexy del certamen. “¿La más hot? Luz, después voy a seguir con Luchi, Lulú. No me gusta esto, son todas hermosas”, sostuvo Tato, visiblemente incómodo pero sincero con su elección.

Justificó su elección aclarando que se basaba también en una cuestión de afinidad generacional: "Es por un tema de edad, las chicas que me parecen más hot, las de edades más parecidas a mí", explicó el charrúa, dejando en claro que su atracción por Luz no solo responde a lo físico.

Este comentario no pasó desapercibido dentro de la casa ni entre los seguidores del programa en redes sociales, donde muchos recordaron que semanas atrás, cuando ingresaron los familiares al reality, Tato ya había deslizado un comentario sugestivo: reconoció que, por momentos, le daban ganas de ocupar el lugar del novio de la jujeña, Alberto 'El Pestañas'.

La revelación de Tato vuelve a poner en el centro de la escena su vínculo con Luz, que aunque hasta ahora se mantiene dentro de los límites de la amistad, no deja de despertar especulaciones dentro y fuera del juego.

Quiénes están nominados esta semana

Lucía Patrone

Luz Tito

Katia Fenocchio

Juan Pablo de Vigili

Selva Pérez

Ulises Apóstolo

Cómo votar gratis al nominado que querés que se vaya de Gran Hermano

Esta semana es voto negativo, es decir, que se debe votar al participante que quieras que se vaya de la casa.

Se pueden votar de tres maneras para eliminar a un nuevo jugador de la casa de Gran Hermano:

GHGlobal.ar

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a respaldar.