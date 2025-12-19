Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron la fecha de su boda: cuándo será y dónde
El casamiento de la cantante y el jugador de la NFL empieza a tomar forma: una fecha cargada de significado y un escenario exclusivo. Los detalles.
La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce sumó un nuevo capítulo: el esperado casamiento de la pareja ya tendría fecha y escenario definidos para sellar el amo que se tienen. De acuerdo con información proveniente de su entorno más cercano, la ceremonia se celebrará el 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, un enclave especial para la artista, donde se encuentra una de sus propiedades más conocidas y con fuerte valor sentimental.
La elección del día responde a una lógica muy personal de la cantante. El número 13 ocupa un lugar central en su vida desde siempre: coincide con su fecha de nacimiento, lo considera un símbolo de buena fortuna y ha estado presente en momentos determinantes de su carrera. Ahora, ese mismo número volvería a marcar un acontecimiento decisivo, esta vez en el plano íntimo.
Desde que el compromiso salió a la luz en agosto pasado, los seguidores de la pareja no dejaron de especular sobre cuándo y dónde tendría lugar la boda. Las proyecciones apuntaban a mediados de año, especialmente a junio, una vez finalizada la temporada de la NFL, lo que permitiría a Kelce enfocarse de lleno en la celebración. Con el correr de los meses, esa hipótesis terminó tomando forma concreta.
Sin embargo, la confirmación no llegó sola. Según reveló Page Six, la reserva del Ocean House, un exclusivo hotel de Watch Hill, habría generado controversia. La fecha elegida ya estaba comprometida por otra pareja, pero Swift habría realizado una oferta económica considerada “difícil de rechazar” para asegurarse el lugar el 13 de junio, compensando a los futuros esposos que aceptaron modificar sus planes.
El Ocean House figuraba desde hace tiempo entre las opciones del matrimonio, especialmente después de que la lista de invitados creciera y se descartara la posibilidad de realizar la ceremonia en la residencia privada de la cantante en la zona. De este modo, el hotel se habría convertido en el escenario elegido para una boda que promete ser uno de los eventos más comentados del año.
