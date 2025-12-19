Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron la fecha de su boda: cuándo será y dónde

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce sumó un nuevo capítulo: el esperado casamiento de la pareja ya tendría fecha y escenario definidos para sellar el amo que se tienen. De acuerdo con información proveniente de su entorno más cercano, la ceremonia se celebrará el 13 de junio de 2026 en Watch Hill, Rhode Island, un enclave especial para la artista, donde se encuentra una de sus propiedades más conocidas y con fuerte valor sentimental.