Sofi Martínez abandonó Perros de la Calle y así contó el fuerte motivo: "Tengo ganas de encontrar..."

sofi martinez renuncia

En su descargo, Martínez también hizo una autocrítica sobre cómo transitó el último tramo de su participación en el ciclo. “Me queda algo en el debe, que es la manera de transitarlo en el último tiempo, que fue injusta con el período que yo viví en Perros, porque con las grabaciones de Masterchef y demás, no estuve viniendo. Entonces, de repente, en estos días que estuve acá... me da un poco de lástima que haya sido así la verdad”, confesó.