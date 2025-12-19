Cazzu y Franco Colapinto dijeron presente en el recital de Airbag en el Monumental

¿Cómo fue el show de Airbag en River?

Más allá de las presencias famosas en el campo, el foco de la noche estuvo puesto en el ambicioso espectáculo que ofrecieron los hermanos Sardelli. Frente a 85 mil personas, el concierto arrancó con fuegos artificiales y la interpretación de "Como un Diamante", marcando desde el inicio la magnitud del evento.

La noche tuvo un momento inesperado cuando Guido sufrió una lesión en el tobillo durante el segundo tema. Aun así, decidió continuar con el recital sentado, sin frenar el show ni perder conexión con el público.

El resultado fue un concierto extenso y contundente: más de tres horas sobre el escenario, 41 canciones y un constante intercambio de instrumentos entre los hermanos, que mantuvo la dinámica hasta el final. Con una puesta en escena sólida y una respuesta masiva del público, Airbag selló una presentación que quedará entre las más recordadas en River.