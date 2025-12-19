Cazzu y Franco Colapinto dijeron presente en el recital de Airbag en el Monumental
Los invitados de lujo se mezclaron entre el público y entonaron los temas más populares del grupo de los hermanos Sardelli.
El recital de Airbag en River no solo fue un hito musical por su convocatoria y duración, sino que también dejó imágenes que rápidamente se colaron en la conversación pública.
Mientras la banda desplegaba su potencia rockera ante un estadio colmado, dos figuras ajenas al escenario terminaron siendo protagonistas inesperados de la noche: Franco Colapinto y Cazzu.
Franco Colapinto y Cazzu estuvieron presentes en el show de Airbag
Lejos de los flashes oficiales y sin buscar llamar la atención, el piloto de Alpine y la artista referente del trap se mezclaron entre el público como dos fans más. Cantaron, saltaron y acompañaron cada tema, en una aparición que sorprendió por su naturalidad luego de varios días de bajo perfil.
El momento no tardó en quedar registrado. Personas ubicadas a pocos metros comenzaron a filmarlos y, en cuestión de horas, los clips se multiplicaron en X y TikTok. En esas grabaciones se los ve a Franco Colapinto y Cazzu siguiendo atentamente el show de Airbag, celebrando cada canción y sumándose al clima festivo del estadio.
¿Cómo fue el show de Airbag en River?
Más allá de las presencias famosas en el campo, el foco de la noche estuvo puesto en el ambicioso espectáculo que ofrecieron los hermanos Sardelli. Frente a 85 mil personas, el concierto arrancó con fuegos artificiales y la interpretación de "Como un Diamante", marcando desde el inicio la magnitud del evento.
La noche tuvo un momento inesperado cuando Guido sufrió una lesión en el tobillo durante el segundo tema. Aun así, decidió continuar con el recital sentado, sin frenar el show ni perder conexión con el público.
El resultado fue un concierto extenso y contundente: más de tres horas sobre el escenario, 41 canciones y un constante intercambio de instrumentos entre los hermanos, que mantuvo la dinámica hasta el final. Con una puesta en escena sólida y una respuesta masiva del público, Airbag selló una presentación que quedará entre las más recordadas en River.
