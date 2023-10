Fans de Taylor Swift no son neutrales: llaman a votar en contra de Javier Milei

“A pocos días del primer recital de Taylor Swift en Argentina, como fandom nos vemos en la necesidad de hablar sobre las próximas elecciones argentinas y el futuro del país. Como dijo Taylor: tenemos la necesidad de estar en el lado correcto de la historia”, sostuvieron desde una cuenta de fans no oficial que, al momento de esta nota, cosechaba apenas 200 seguidores.

En otro posteo opinaron que “el candidato Milei y su partido de La libertad avanza representa un peligro para la democracia y los derechos humanos de todos los argentinos, pero principalmente para las mujeres y diversidades. Como swifties, después de Miss americana, NO podemos votar eso. Milei=Trump”.

Según el escrito de este grupo de fans, Milei “es en realidad el representante de la derecha antidemocrática que viene a sacarnos todos los derechos adquiridos” y lo comparan con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El grupo de fans hace mención al documental de Netflix, Miss Americana, donde Taylor Swift habla de “la necesidad de estar en el lado correcto de la historia” al dar por primera vez su posición política.

“Siempre he emitido y siempre emitiré mi voto en función de qué candidato protegerá y luchará por los derechos humanos que creo que todos merecemos en este país. Creo en la lucha por los derechos LGBTQ y que cualquier forma de discriminación basada en la orientación sexual o el género está MAL. Creo que el racismo sistémico que todavía vemos en este país hacia las personas de color es aterrador, repugnante y frecuente. (...)”, menciona Swift en el documental.

Apuntando en concreto contra la entonces candidata y actual senadora republicana de Tennessee desde 2019, Marsha Blackburn, la cantante sostiene: “No puedo votar por alguien que no esté dispuesto a luchar por la dignidad de TODOS los estadounidenses, sin importar su color de piel, género o a quién amen. Votó en contra de la igualdad salarial para las mujeres. Votó en contra de la Reautorización de la Ley de Violencia contra la Mujer, que intenta proteger a las mujeres de la violencia doméstica, el acecho y la violación en citas. Ella cree que las empresas tienen derecho a negar servicios a parejas homosexuales. También cree que no deberían tener derecho a casarse. Estos no son MIS valores de Tennessee”.

La cuenta “Swifties Contra LLA”, cuya biografía se menciona como “Swifties argentinas enfrentando el avance de la ultraderecha en Argentina”, finaliza en el escrito “Siguiendo su legado, y ante el peligro que representa el candidato Javier Milei, principalmente para las mujeres y diversidades, el 19 de noviembre NO los vamos a votar”.