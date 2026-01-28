Telefe dominó el rating del martes y MasterChef Celebrity volvió a marcar el camino

La pelea por el rating de la televisión abierta tuvo un claro ganador durante el martes 27 de enero. Telefe no solo encabezó el promedio general de audiencia, sino que además logró quedarse con los cinco programas más vistos de la jornada, consolidando su liderazgo frente a la competencia. En el centro de ese dominio volvió a aparecer MasterChef Celebrity, que se mantuvo firme como el envío más elegido por el público.