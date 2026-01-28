Telefe dominó el rating del martes y MasterChef Celebrity volvió a marcar el camino
El reality gastronómico fue lo más visto del día y la señal lideró ampliamente en todos los rubros.
La pelea por el rating de la televisión abierta tuvo un claro ganador durante el martes 27 de enero. Telefe no solo encabezó el promedio general de audiencia, sino que además logró quedarse con los cinco programas más vistos de la jornada, consolidando su liderazgo frente a la competencia. En el centro de ese dominio volvió a aparecer MasterChef Celebrity, que se mantuvo firme como el envío más elegido por el público.
El reality gastronómico conducido por Wanda Nara alcanzó un promedio de 11.1 puntos, cifra que lo ubicó cómodamente en lo más alto del ranking diario. Su segunda emisión del día también tuvo un desempeño destacado con 8.8 puntos, confirmando que el formato continúa siendo uno de los grandes motores del canal de las tres pelotas.
Dentro de la misma señal, Pasapalabra completó el podio interno con 7.4 puntos, mientras que los noticieros también mostraron números sólidos: El noticiero de la gente marcó 6.9 y Telefe Noticias alcanzó los 6.6, lo que permitió que el canal se quedara con todo el top five del día.
En El Trece, el programa más visto fue El Encargado, que logró 4.2 puntos y se mantuvo como la principal propuesta de la emisora. Detrás se ubicaron la película “El justiciero 2” con 3.5 y Mediodía Noticias con 3.4, números que reflejan una distancia considerable frente al liderazgo de Telefe.
Por el lado de América TV, LAM volvió a posicionarse como lo más fuerte del canal con 3.1 puntos. El ciclo conducido por Ángel de Brito superó a Sálvese quien pueda, que marcó 2.7, e Intrusos, que cerró con 2.4. La franja del espectáculo siguió siendo el principal sostén de la señal.
En El Nueve, Bendita y Telenueve al mediodía compartieron el liderazgo interno con 2.1 puntos. Más atrás quedaron Con Carmen y Telenueve central con 1.3, mientras que Qué mañana! cerró el ranking del canal con 1.2. La TV Pública, en tanto, tuvo a Se siente Argentina como su programa más visto con 1.0 punto.
Rating: todos los números del martes 27 de enero
El top five
- Masterchef Celebrity 11.1
- Masterchef Celebrity II 8.8
- Pasapalabra 7.4
- El noticiero de la gente 6.9
- Telefe noticias 6.6
Los promedios
- Telefe 6.6
- El Trece 3.1
- América TV 1.9
- El Nueve 1.3
- TV Pública 0.3
