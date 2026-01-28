Duelo inesperado en la TV: Wanda Nara y la China Suárez competirán cara a cara por el rating

Embed - Hija Del Fuego: La Venganza de la Bastarda | Tráiler oficial | Disney+

De qué trata la serie de la China Suárez

Lanzada hacia fines del 2025, Hija del fuego: la venganza de la bastarda logró posicionarse con fuerza dentro del catálogo de Disney y ahora buscará repetir ese desempeño en la televisión abierta, apostando a una historia atravesada por el drama, los secretos familiares y los conflictos del pasado que resurgen con fuerza.

La trama se centra en la vida de Clara, personaje al que le da vida la China Suárez, quien decide volver a su ciudad natal en la Patagonia bajo una identidad falsa y con un objetivo muy claro: vengar la muerte de su madre. A medida que avanza en ese plan, se topa con recuerdos dolorosos y revelaciones que salpican a varios habitantes del lugar. Ese regreso no sólo la obliga a enfrentarse con viejas heridas, sino que también reabre vínculos del pasado, incluido un antiguo amor que vuelve a cruzarse en su camino, generando consecuencias emocionales que alteran por completo su presente.