Duelo inesperado en la TV: Wanda Nara y la China Suárez competirán cara a cara por el rating
Un movimiento en la grilla televisiva provocó que la conductora y la actriz coincidan en horario y midan fuerzas desde proyectos muy distintos.
El enfrentamiento mediático que desde hace años rodea a Wanda Nara y la China Suárez sumará ahora un capítulo particular, esta vez lejos de tribunales, posteos filosos o versiones cruzadas. El próximo lunes 2 de febrero, ambas figuras quedarán ubicadas frente a frente en la pantalla chica a partir de una serie de ajustes en la programación que las pondrá a competir directamente por la audiencia en el horario central, en un escenario que inevitablemente reaviva el interés por su histórica rivalidad.
Luego de un 2025 cargado de actividad, Wanda Nara logró consolidarse como una de las caras más fuertes del entretenimiento televisivo al ponerse al frente de MasterChef Celebrity, ciclo que mantuvo números de rating más que sólidos y que continúa durante este 2026 como una de las apuestas más rendidoras de Telefe. Del otro lado, la China Suárez también sostuvo su presencia en el mundo de la actuación, mientras su vida personal volvía a ocupar titulares tras la confirmación de su relación con Mauro Icardi, un dato que volvió a cruzar sus caminos mediáticos con los de la empresaria.
En ese contexto aparece Hija del fuego: la venganza de la bastarda, uno de los trabajos más recientes de la actriz, que tuvo un muy buen desempeño en el ámbito del streaming y que ahora dará el salto a la televisión abierta. Esta producción, realizada por Disney, desembarcará en la pantalla de eltrece con estreno previsto para el 2 de febrero a las 21:15 hs., una franja clave que terminó generando un inesperado choque con el ciclo culinario que conduce Wanda.
Habitualmente, MasterChef Celebrity se emite en Telefe desde las 22 hs., pero de manera excepcional, ese mismo lunes el programa modificará su horario de salida al aire. Debido a un cambio puntual en la grilla, la gala de eliminación comenzará también a las 21:15 hs., lo que derivará en una superposición directa entre ambas propuestas. De esta forma, el público se encontrará ante una elección inevitable entre el reality de cocina encabezado por Wanda Nara y la ficción protagonizada por la China Suárez, trasladando simbólicamente su vieja disputa al terreno de los números de audiencia.
De qué trata la serie de la China Suárez
Lanzada hacia fines del 2025, Hija del fuego: la venganza de la bastarda logró posicionarse con fuerza dentro del catálogo de Disney y ahora buscará repetir ese desempeño en la televisión abierta, apostando a una historia atravesada por el drama, los secretos familiares y los conflictos del pasado que resurgen con fuerza.
La trama se centra en la vida de Clara, personaje al que le da vida la China Suárez, quien decide volver a su ciudad natal en la Patagonia bajo una identidad falsa y con un objetivo muy claro: vengar la muerte de su madre. A medida que avanza en ese plan, se topa con recuerdos dolorosos y revelaciones que salpican a varios habitantes del lugar. Ese regreso no sólo la obliga a enfrentarse con viejas heridas, sino que también reabre vínculos del pasado, incluido un antiguo amor que vuelve a cruzarse en su camino, generando consecuencias emocionales que alteran por completo su presente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario