Karina Jelinek fue acosada en Punta del Este: los detalles de la denuncia

A pesar del traumático momento, y tras haberse comunicado con la organización para evaluar la suspensión de su pasada, Jelinek decidió continuar con sus obligaciones laborales en la pasarela. No obstante, el incidente puso bajo la lupa la logística del Punta Fashion Sunset. El evento, que fue animado por Barbie Franco y contó con figuras de la talla de Carolina “Pampita” Ardohain, fue duramente criticado por la falta de previsión.

Diversas fuentes señalaron que el lugar se encontraba desbordado de asistentes y que no se disponía del personal de seguridad necesario para garantizar la integridad de las figuras y el público. Esta falta de control facilitó que el acosador pudiera acercarse a la modelo sin resistencia previa. Actualmente, el material audiovisual continúa circulando en redes sociales, reabriendo una necesaria discusión sobre la persistencia de la violencia sexual en eventos masivos y la urgencia de protocolos de protección efectivos en el ámbito del espectáculo.