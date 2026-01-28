Karina Jelinek fue acosada en Punta del Este: los detalles de la denuncia
Mientras la influencer participaba de un desfile en Playa Brava, un hombre intentó propasarse con ella delante de su pareja. Los detalles.
Lo que debía ser una jornada de celebración y estilo en las exclusivas costas uruguayas se transformó en un escenario de vulnerabilidad para Karina Jelinek. El pasado viernes, durante el desarrollo del desfile Punta Fashion Sunset en Playa Brava, la modelo vivió una situación de acoso sexual que quedó registrada por las cámaras y despertó un repudio generalizado en las plataformas digitales.
El episodio, que tomó estado público a través de Lape Club Social, ocurrió mientras Jelinek se encontraba cumpliendo con sus compromisos profesionales, acompañada por su pareja, Flor Parise. Según se puede reconstruir mediante las imágenes que se viralizaron, un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada abordó a la modelo de manera violenta e invasiva, intentando besarla en la boca sin ningún tipo de consentimiento.
La secuencia del video permite observar el instante preciso en el que se desencadena el conflicto. Al parecer, la modelo se acercó al sujeto para recuperar una chalina que este llevaba al cuello y que, supuestamente, era propiedad de ella. En ese contexto, el individuo aprovechó la cercanía para invadir el espacio personal de la artista e intentar forzar un contacto físico.
La reacción de Karina fue inmediata: logró girar el rostro para evitar el beso y utilizó su mano para empujar al agresor, alejándolo de su posición. Sin embargo, tras el rechazo, la modelo quedó "visiblemente paralizada, en shock y con un gesto de profunda incomodidad", según describieron las crónicas del evento. En las imágenes se la ve buscando auxilio con la mirada entre los presentes, evidenciando el estado de desprotección en el que se encontraba.
A pesar del traumático momento, y tras haberse comunicado con la organización para evaluar la suspensión de su pasada, Jelinek decidió continuar con sus obligaciones laborales en la pasarela. No obstante, el incidente puso bajo la lupa la logística del Punta Fashion Sunset. El evento, que fue animado por Barbie Franco y contó con figuras de la talla de Carolina “Pampita” Ardohain, fue duramente criticado por la falta de previsión.
Diversas fuentes señalaron que el lugar se encontraba desbordado de asistentes y que no se disponía del personal de seguridad necesario para garantizar la integridad de las figuras y el público. Esta falta de control facilitó que el acosador pudiera acercarse a la modelo sin resistencia previa. Actualmente, el material audiovisual continúa circulando en redes sociales, reabriendo una necesaria discusión sobre la persistencia de la violencia sexual en eventos masivos y la urgencia de protocolos de protección efectivos en el ámbito del espectáculo.
