Murió Patricia Lage, la Miss que se convirtió en la "Xuxa argentina"

"Hasta Siempre Pato. Me quedo con tu sonrisa tus ojos azules, tu generosidad, tu belleza por fuera y por dentro, tus consejos, charlas, caminatas a la orilla del mar, todas las notas que me hiciste y las que generamos juntas. Estarás escuchando tu tema preferido, "I Love you Baby". Sé que el cielo se llevó a la pionera de la Televisión, a la que abrió la mañana de Ciudad Magazine, mi familia te adoraba. Vuela Alto, amiga", expresó Milano.