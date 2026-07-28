"Una mera coincidencia": Fátima Florez negó estar con reconciliada con Milei y explicó por qué fue a Perú

La palabra de Fátima Florez desde Perú: ¿volvió con Milei?

"Aquí estamos en el Congreso, recién acabo de terminar el discurso y el traspaso de la reciente presidenta Keiko Fujimori, así que estamos acá ahora saliendo. Yo estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos, así que nosotros tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlight, que es la fundación de Antonio Banderas que tiene Marbella en España, y ahí nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce mucho de mi trabajo", comenzó indicando Fátima.