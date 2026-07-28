"Una mera coincidencia": Fátima Florez negó estar con reconciliada con Milei y explicó por qué fue a Perú
Fátima Florez habló con DDM (América) y reveló el verdadero motivo que la llevó a trasladarse a Perú. ¿Casualidad o hay algo más?
Luego de que Ángel de Brito asegurara que Fátima Florez y el presidente Javier Milei están reconciliados, la humorista encendió esta información tras confirmar con una foto en Instagram que está en Lima, Perú. Su presencia allí coincide con el viaje de Javier Milei, quien se encuentra allí para participar de la asunción presidencial de Keiko Fujimori.
La palabra de Fátima Florez desde Perú: ¿volvió con Milei?
"Aquí estamos en el Congreso, recién acabo de terminar el discurso y el traspaso de la reciente presidenta Keiko Fujimori, así que estamos acá ahora saliendo. Yo estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos, así que nosotros tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlight, que es la fundación de Antonio Banderas que tiene Marbella en España, y ahí nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce mucho de mi trabajo", comenzó indicando Fátima.
En diálogo con DDM (América), la comediante fue consultada sobre si se había reconciliado con Milei y deslizó: "Si saben que estoy trabajando full, saben que no tengo tiempo. En este momento sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy full trabajo, full carrera", señaló.
En relación a si se había cruzado con el mandatario en Perú, respondió: "Nos hemos visto acá de lejos, de lejos porque cada uno, como te digo, tiene su lugar, él tiene su lugar protocolar y yo tengo un lugar dentro de lo que son las amistades, entonces desde ese lado sería imposible también verse".
Seguidamente, negó nuevamente su reconciliación con Milei o haber viajado con él: "Es una mera coincidencia, de verdad que es pura coincidencia. De verdad, acá yo vine imitada por la señora Keiko Fujimori. Nada tiene que ver mi invitación con él".
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