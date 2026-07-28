Insólito: desde Casa Rosada salieron a aclarar la situación entre Fátima Florez y Javier Milei
Tanto la humorista como el Presidente coincidieron en la asunción de Keiko Fujimori en Perú y rápidamente se volvieron a encender los rumores.
Hace algunos días, Ángel de Brito soltó una bomba que rápidamente trajo repercusiones: Fátima Florez y Javier Milei se habrían dado una segunda oportunidad. Si bien ninguno de los dos salió a negar o confirmar la novedad, sí llamó la atención que ambos coincidieron en la asunción de Keiko Fujimori en Perú este martes.
Luego de que la humorista aclarara que se trató de una "mera coincidencia", desde Casa Rosada salieron a aclarar que Fátima asistió al evento por invitación de la funcionaria peruana y que nada tuvo que ver el viaje de Milei con ella: no se trasladó en el avión presidencial ni integró la comitiva.
Cabe señalar que el revuelo comenzó luego de que Florez publicara una imagen que mostraba que se encontraba en el mismo lugar que el Presidente.
Sin embargo, fue ella misma quien desmintió cualquier tipo de revinculación amorosa con el jefe de Estado.
Qué dijo Fátima Florez sobre su viaje a Perú y la relación con Milei
"Aquí estamos en el Congreso, recién acabo de terminar el discurso y el traspaso de la reciente presidenta Keiko Fujimori, así que estamos acá ahora saliendo. Yo estaba ahí sentada con su familia y con sus amigos, así que nosotros tenemos una muy linda amistad que se dio hace dos años cuando compartimos una gala solidaria de Starlight, que es la fundación de Antonio Banderas que tiene Marbella en España, y ahí nos hicimos muy buenas amigas, ella conoce mucho de mi trabajo", comenzó indicando Fátima.
En diálogo con DDM (América), la comediante fue consultada sobre si se había reconciliado con Milei y deslizó: "Si saben que estoy trabajando full, saben que no tengo tiempo. En este momento sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy full trabajo, full carrera", señaló.
En relación a si se había cruzado con el mandatario en Perú, respondió: "Nos hemos visto acá de lejos, de lejos porque cada uno, como te digo, tiene su lugar, él tiene su lugar protocolar y yo tengo un lugar dentro de lo que son las amistades, entonces desde ese lado sería imposible también verse".
Seguidamente, negó nuevamente su reconciliación con Milei o haber viajado con él: "Es una mera coincidencia, de verdad que es pura coincidencia. De verdad, acá yo vine imitada por la señora Keiko Fujimori. Nada tiene que ver mi invitación con él".
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