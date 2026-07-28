Insólito: desde Casa Rosada salieron a aclarar la situación entre Fátima Florez y Javier Milei

En diálogo con DDM (América), la comediante fue consultada sobre si se había reconciliado con Milei y deslizó: "Si saben que estoy trabajando full, saben que no tengo tiempo. En este momento sería imposible para mí tener algún amorío con alguien, porque saben que estoy full trabajo, full carrera", señaló.

En relación a si se había cruzado con el mandatario en Perú, respondió: "Nos hemos visto acá de lejos, de lejos porque cada uno, como te digo, tiene su lugar, él tiene su lugar protocolar y yo tengo un lugar dentro de lo que son las amistades, entonces desde ese lado sería imposible también verse".

Seguidamente, negó nuevamente su reconciliación con Milei o haber viajado con él: "Es una mera coincidencia, de verdad que es pura coincidencia. De verdad, acá yo vine imitada por la señora Keiko Fujimori. Nada tiene que ver mi invitación con él".