Quién será eliminado de Gran Hermano este lunes según las encuestas de Fefe Bongiorno
La gala del lunes definirá una nueva eliminación en la Generación Dorada. En la previa, los sondeos y el movimiento en redes apuntan a dos hombres.
La cuenta regresiva para una nueva eliminación en Gran Hermano Generación Dorada ya está en marcha y el foco está puesto en la decisión del público, que definirá quién será el noveno participante en dejar la casa dentro de las próximas horas.
Luego de que Brian Sarmiento, Danelik y Yipio Pintos lograran salir de la zona de riesgo, las miradas se posaron sobre los seis jugadores que continúan en placa. En ese contexto, las redes sociales comenzaron a marcar una tendencia clara de cara a la gala del lunes 20 de abril.
Quién se va de Gran Hermano este lunes
De acuerdo con un relevamiento realizado en Instagram por Fefe Bongiorno en X, los nombres que encabezan la posible salida son Martín Rodríguez, quien reúne el 38% de los votos negativos, seguido por La Maciel, con un 28.6%.
En tanto, en Instagram las tendencias se mostraron similares: Martín nuevamente se encuentra complicado con la mayoría de votos. No obstante, este tipo de encuestas son sólo un acercamiento a lo que podría suceder, pero el voto que cuenta es el que se realiza a través de los canales oficiales de Telefe.
Cabe recordar que en esta instancia rige el voto negativo, por lo que la falta de respaldo del público se vuelve determinante para anticipar quién podría quedar fuera del juego. En ese escenario, ambos participantes —que supieron destacarse como perfiles fuertes dentro de la competencia— llegan debilitados tras varias semanas con menor protagonismo y con votos en contra dentro de la casa.
Cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
Bajo la conducción de Santiago del Moro, de domingo a jueves en la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario