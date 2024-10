Tenso cruce entre Flavio Mendoza y Martín Salwe en el Cantando: "Acá estoy, igual que vos"

Ante esto, el jurado y productor teatral le aconsejó: "Tengo una escuela de danza, de acrobacia y de arte, y justamente el mensaje es ‘no abandonar’. Para seguir tus sueños, tenés que lucharlos y arreglarlos. Para mí es así. Si no, te quedás siendo un artistita. Yo prefiero ser un artista”.

cruce flavio mendoza martín salwe.mp4

Fue entonces cuando el locutor del programa lanzó un irónico comentario: “Qué mensaje, eh”, lo que provocó la reacción de Flavio, que respondió molesto ante la mirada de los participantes y compañeros: “Perdón, perdón. Los comentarios... Martín, sos tan boludo a veces”. Flavio continuó su enojo: "Estamos dando un mensaje, justamente, para cuando tenés una escuela de danza, de niños, que sea ‘no abandonar’, pero si vos metés la cosita de hueco...”.

Martín no se quedó callado y respondió: "¿Querés que te responda con altura? Para mí, hay que ser feliz. Y si hay que abandonar, te tenés que ir. Es simple". A lo que Flavio, con ironía, retrucó: "Bueno, van a ser artistas como vos". Salwe, sin dudar, contestó: "Bueno, perfecto. Acá estoy, igual que vos".

Ante esto, el productor remató con picardía: "No, no sé. No sé si en el mismo lugar". Salwe, sintiéndose ninguneado, cerró: "Bueno, a 20 metros de distancia".