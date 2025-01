Tenso cruce entre Giuliano, Chiara y Jenifer en Gran Hermano: "La que se..."

Todo se desató después de que el líder de la semana confirmara que le gusta Jenifer. Ante esto, ella fue contundente: “Ahora somos amigos. Él sabe lo que hizo cuando yo no estaba. Hace tres días le gustaba Chiara y ahora le gustó yo porque volví”. En ese momento, Santiago del Moro pidió que alguien le cuente la situación de ambos.

En ese momento se metió Chiara y atacó al líder: ”Me parece una pelotudes que le quiero poner fin. Él promete cosas diferentes por los dos lados, entiendo qué le suceda cosas con muchas personas, pero quiero cortar con la boludes de que esté en el papel de galán".

Asimismo, agregó: “Siento que como hombre la que se lo queda pierde”. Jenifer también se sumó y comentó: “Fueron todas promesas incumplidas, él me prometió que no iba a estar con Chiara. Yo con mis amigos no busco esa contención de andar besándome”.

Cabe destacar que en un principio, Giuliano mantuvo un romance con Jenifer. Horas después de que ella quede eliminada, Nano comenzó a estar con Chiara, que también era amiga de Jeni.

Esto generó un gran enojo en la jugadora, que regresó este lunes con ganas de vengarse. A medidas que pasan los días, Jeni comenzó a mostrar su furia y quiere eliminar a Chiara y quien es el líder esta semana.

Mientras, el resto de la casa no puede creer lo que está ocurriendo entre triángulo amoroso que promete sumar unos capítulos más.