Tenso cruce entre Laura Ubfal y Pepe Ochoa en LAM: "Mitómana"
Los panelistas del programa de Ángel de Brito protagonizaron un fuerte ida y vuelta en vivo.
Este miércoles, en LAM, Pepe Ochoa y Laura Ubfal protagonizaron un tenso ida y vuelta en vivo por la comparación que hizo Wanda Nara con el caso de Julieta Prandi los días anteriores.
"¿Vos qué te acordás de las cosas? ¿También a Maxi López lo denunció por lo mismo?", dijo Nazarena Vélez, que está de conductora por unos días.
"Yo no me acuerdo que haya habido ningún juicio con Maxi", respondió Laura.
Ante esto, Yanina Latorre intervino: "Laura, acá tampoco hay juicio. Ella a Maxi lo denunció por lo mismo y no llegó a juicio. Hay denuncias y se dice y contradice todo el tiempo".
"No hay denuncias en la justicia por violencia de género", siguió diciendo Ubfal.
En ese momento intervino Pepe Ochoa para comunicar lo que dijo el abogado de la mediática. "Yo hablé y me dijo, esto no es así, no hay, sí hay otras causas y otras denuncias que tienen que ver con otra cosa que las leí todas yo en este programa. Cuando empezó a ya esto en el 14 de noviembre del día. Y perdón, Laura Ufbal, si te jode que yo descrea de una mina que dice una cosa y después dice otra. Vos estás defendiendo a Wanda, que es una mentirosa y mitómana", lanzó el panelista picante.
Y, agregó: "Wanda te manda besitos por el móvil como que vos sos su vocera y queda raro porque estás intentando instalar como que nosotros no estamos jodiendo la violencia de género. Y jamás en la vida me voy a joder la violencia de género".
"A lo mejor me manda besos porque no la maltrato. Yo no la maltrato, Wanda", dijo Laura para defenderse. Y siguió: "Porque respeto a todas. Yo respeto a todo el mundo".
Luego de esto, el clima quedó en una tensa calma, pero el vivo continuó con otros temas.
