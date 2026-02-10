Tenso episodio en vivo entre Rochi Igarzabal y Pampito: "Chicos, ¿me están cargando?"

La charla, que ya se había vuelto exprés debido a que la ex Casi Ángeles llegó unos minutos más tarde de lo previsto, terminó generando un clima de tensión que quedó expuesto al aire. En ese contexto, Rochi se encontraba desarrollando una reflexión vinculada a la formación de los jóvenes y al trabajo infantil cuando expresó:"Están poniendo esta ley de que se pueda trabajar a partir de los 16 porque hay algo orgánico, biológico, que no está desarrollado para soportar un montón de cosas. En mi caso, yo le diría a mi hija que se forme. Ella hace baile, hace tela, va a un colegio artístico porque le encanta todo eso, y yo la veo súper desenvuelta a la hora de aprender artes…"