Tenso episodio en vivo entre Rochi Igarzabal y Pampito: "Chicos, ¿me están cargando?"
La visita de la actriz a Puro Show derivó en un momento de tensión en pleno vivo. ¿Qué pasó, en la nota?
Rochi Igarzábal vivió un momento incómodo en vivo durante su visita a Puro Show, donde había sido invitada para promocionar la obra El divorcio del año, repasar su carrera artística y abordar distintos aspectos de su vida personal. Sin embargo, la entrevista se vio abruptamente interrumpida cuando el conductor Pampito le informó que el programa estaba llegando a su fin, a tan solo cinco minutos del cierre.
La charla, que ya se había vuelto exprés debido a que la ex Casi Ángeles llegó unos minutos más tarde de lo previsto, terminó generando un clima de tensión que quedó expuesto al aire. En ese contexto, Rochi se encontraba desarrollando una reflexión vinculada a la formación de los jóvenes y al trabajo infantil cuando expresó:"Están poniendo esta ley de que se pueda trabajar a partir de los 16 porque hay algo orgánico, biológico, que no está desarrollado para soportar un montón de cosas. En mi caso, yo le diría a mi hija que se forme. Ella hace baile, hace tela, va a un colegio artístico porque le encanta todo eso, y yo la veo súper desenvuelta a la hora de aprender artes…"
Fue en ese momento cuando el conductor la interrumpió para aclarar la situación y le explicó que el ciclo ya estaba terminando, además de invitarla a regresar otro día para continuar la charla, destacando que incluso le habían preparado un material especial sobre su trayectoria.
La reacción de Igarzábal no tardó en llegar y, visiblemente sorprendida, lanzó: "Chicos, ¿me están cargando?" A continuación, se le aclaró que el programa concluía en ese instante y que la interrupción se debía al horario, sumado a su llegada tardía.
Ante esa explicación, la actriz manifestó su desconcierto: "Ya sé, pero pensé que el programa terminaba a las 12.30…" Tras la aclaración del horario real, agregó con fastidio: "Ah, 12.25. Bueno, citenme un poco más temprano la próxima vez, porque vengo de muy lejos y tengo todo muy organizado".
Para cerrar en medio de un clima tenso y risas nerviosas, le pidieron disculpas por lo ocurrido y reconocieron que la nota estaba prevista para un momento anterior de la emisión, cerrando el intercambio con un pedido de perdón al aire
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario