Amigos, ahora y para siempre: Lanchita bancó al Teto

En tanto, agregó: "Sé lo que le pasó, no voy a hablar puntualmente de lo que le pasó antes, es una causa que está en la Justicia donde uno no debe opinar, pero sí puedo opinar de estos lugares, de estas granjas donde uno hace un tratamiento", reconociendo luego haber caído también en las adicciones 28 años atrás. Mientras que sobre el recuerdo que tiene del Teto de la época en que lo conoció a comienzos de los '90, Bissio aseguró que como compañero era "Una persona extraordinaria, más sana que el Quaker".

Y en cuanto a las adicciones que tenía por aquel entonces, remarcó que "Lo único que tomaba era la popular gaseosa, nada más... Y la hamburguesa... Esa es la única adicción que tuvo". Asimismo, admitió que al momento de caer en el consumo de drogas ya no estaban en contacto permanente por su residencia en Córdoba. "Cuando me junté con él, es cuando ha venido para hacer algo puntualmente en algún boliche. Y estuve cuando Marcelo [Tinelli] nos convocó por los 30 años. Y ahí, en ese momento no lo vi bien. Y después apareció lo que todos sabemos", reconoció.