"The Bear": a qué hora se estrena en Disney+ la temporada 4

A qué hora se estrena la temporada 4 de "The Bear"

La serie se encontrará disponible en Disney+ a partir de las 21:00hs con sus 10 episodios.

Sinopsis oficial de "The Bear" temporada 4

La cuarta temporada de El Oso encuentra a Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) y Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) avanzando con determinación, no solo para sobrevivir, sino para llevar a “El Oso” al siguiente nivel. Con nuevos desafíos a cada paso, el equipo debe adaptarse, reajustarse y superar los obstáculos que se le presentan. En esta temporada, la búsqueda de la excelencia no significa solo mejorar, sino decidir qué vale la pena conservar.

La serie también cuenta con las actuaciones de Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas y Matty Matheson, con Oliver Platt y Molly Gordon en papeles recurrentes.

Tráiler oficial de la cuarta temporada de "The Bear"

¿Habrá quinta temporada de "The Bear"?

Si bien por el momento el foco está puesto en la cuarta edición que está próxima a estrenarse, lo cierto es que muchos fans ya se preguntan por una continuación. No obstante, lo cierto es que todavía no es oficial y desde FX no se dio luz verde para la nueva entrega.