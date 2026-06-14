El dolor de youtubers e influencers por la muerte de Gaspi

Por su parte, Davoo Xeneize escribió: "Noticias muy tristes y muy duras las que llegan. Uno quiere creer que es mentira pero lamentablemente parece que es verdad. La vida es muy injusta y un accidente se nos llevó a Gaspi. No tengo palabras. QEPD, Gaspi. Fuerzas a todos los familiares".

davoo gaspi

Otro de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Coscu, quien recordó uno de sus últimos encuentros con el influencer: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta. Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", comentó.

coscu gaspi

Antes de que se confirme la trágica noticia, Gerónimo "Momo" Benavídes subió una historia contando que estaba manejando y frenó por los mensajes que le estaban llegando sobre la muerte de su amigo y afirmó que, de confirmarse la noticia, suspendería su stream: "Ojalá sea fake". Tras la confirmación de la noticia no volvió a publicar contenido.

La noticia también impactó al streamer español Rubius, que se enteró en plena transmisión y decidió interrumpir el vivo. Visiblemente afectado, expresó: "Voy a salir, no me siento bien, qué raro. Es una persona con la que he hablado mucho y siempre ha sido buena gente conmigo. No es alguien random para mí". Luego agregó: "Gaspi... juraría haber visto un video de él ayer. No me gustan estas situaciones, chicos, voy a salir directo", antes de finalizar la transmisión.