The Cult confirma una segunda fecha en Argentina

Ian Astbury y Billy Duffy, las fuerzas creativas detrás de The Cult, desplegarán toda su potencia musical con un repertorio que abarca éxitos icónicos como “She Sells Sanctuary”, “Fire Woman” y “Rain”, además de cortes de su más reciente álbum, Under The Midnight Sun (2022). Una propuesta que no sólo revive clásicos de sus 11 discos de estudio, sino que también reafirma su vigencia en la escena contemporánea.