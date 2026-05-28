Alerta total por El Niño: la NASA detectó una inmensa masa de agua cálida rumbo a Sudamérica

El severo impacto en el clima y la economía mundial

El desarrollo pleno de este fenómeno posee un impacto directo en la vida cotidiana de las personas. Al alterar drásticamente los patrones de circulación atmosférica, suele provocar lluvias torrenciales e inundaciones en ciertas regiones del planeta y desatar severas sequías en otras, modificando por completo la corriente en chorro y la trayectoria de las tormentas.

Si bien el proceso de este año inició un poco más tarde que los históricos y devastadores eventos registrados en 1997 y 2015, los expertos del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) advierten que la tendencia actual está empezando a alcanzarlos en su magnitud. Se estima que el punto de máxima intensidad se registrará recién entre los meses de noviembre y enero, momento donde los impactos socioeconómicos más severos se harán plenamente evidentes en el mapa mundial.