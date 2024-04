Anne Hathaway y Nicholas Galitzine dieron los detalles "The idea of You", en exclusiva para minutouno.com

Esto es porque "The Idea of You" se enfoca en romper las excesivas barreras de Hollywood y, por primera vez, explora el romance de una mujer adulta, una madre y sin juzgarla.

Al mismo tiempo, Anne Hathaway realiza un trabajo sublime en compañía de un perfecto Nicholas Galitzine quien acompaña con delicadeza a este joven de 20 años que se convierte en el mejor refugio para una mujer que sigue explorando.

Embed - La idea de tenerte (The Idea of You) - Tráiler Oficial | Prime Video España

Sin embargo, para conocer mejor de Hayes Campbell, el personaje de Nicholas Galitzine y a Soléne, el de Anne Hathaway, no hay nada mejor que escucharlos a ellos hablar de su trabajo en este film. Por eso minutouno.com estuvo presente en la conferencia de prensa de "The Idea of You" donde ambos actores respondieron preguntas y hablaron del desarrollo de esta historia tan aclamada.

Así fue la conferencia de prensa de "The Idea of You"

En compañía de Ella Rubin, Reid Scott, Michael Showalter (Director), Cathy Schulman (Productor), Gabrielle Union y Robinne Lee, Anne Hathaway y Nicholas Galitzine se presentaron a la conferencia con mucha simpatía. Los actores, productor y director del film fueron presentados por Janelle Riley , quien comenzó hablando con el director de esta historia y su amor por trabajar con este tipo de actores tan emblemáticos.

"No podía haber conseguido un mejor elenco. Siempre se los dije a todos, el trabajo increíble que estaban haciendo, que hicieron y Nicholas es increíble. Desde el primer minuto me encontré a Nicholas y sentí enseguida que habíamos encontrado a Hayes. Yo creo que como un actor frustrado, encontré mis trucos para actuar desde el rol de director, así que tenía que actuar y estar ahí con ellos", comenzó diciendo. Luego, agregó: "Vi la película miles de veces y estoy impresionado por el trabajo que todos estos chicos hicieron, en especial con sus interpretaciones, me gustaron mucho sus actuaciones".

The Idea of You

Por su parte, Cathy Shulman continuó hablando y confesó que siempre tuvo a Anne Hathaway en mente para este papel. "Ella es la primera y única persona que leyó el proyecto antes que nadie. Ella fue nuestra primera opción y dijo que sí. Para mí, que eso suceda, fue un sueño hecho realidad, sin dudas", explicó la productora. Tras esto, quien empezó a dar declaraciones fue la propia actriz, quien confesó por qué decidió volver al género de las comedias románticas, en específico en una en la que la luminosidad es parte de su papel.

"Primero que nada, muchas gracias. Decirme que soy luminosa es una excelente palabra. Pero la realidad es que yo no noté que esto estaba sucediendo, recibí un montón de guiones de romances en mis 20 años y después, a mis 30 años, yo estaba muy enfocada en mi vida familiar, en mi maternidad", aseguró Hathaway a lo que sumó: "Además, estaba tratando de encontrar lo que iba a ser mi carrera siendo actriz con esta realmente rica vida personal".

Al mismo tiempo, destacó: "Así que no lo noté, no había leído un guion de romance desde hace mucho tiempo, así que cuando esto encontró forma en mi vida, y estoy muy honrada de ser la primera elección para esto, fue un hermoso personaje con el que me choqué porque estaba, también, en un mundo maravilloso". Por otro lado, también la misma Anne se cuestionó por qué estas historias se fueron y a dónde se fueron: "No lo sé, yo creo que a esas preguntas les encontré respuesta cuando las leí en el guion y las vi reflejadas en la película, porque cuando la vi pensé: "wow, que increíble meta difícil de explorar puede ser esta"".

Conferencia de prensa The Idea of You

"Sin que nadie lo diseñara, se volvió muy personal para mi", declaró Anne y cerró con un halago enternecedor hacia Michael asegurando que es uno de los mejores directores de Hollywood. Tras esto, fue el turno de hablar de Nicholas Galitzine, la estrella que se encuentra en pleno auge y se enfrentó a uno de los roles más difíciles de su carrera por la final línea que atraviesa entre madurez y vivir la vida de un joven en su crecimiento máximo de fama. Además, claro, por tener que trabajar mano a mano con Anne Hathaway.

"Obviamente la parte del baile y la performance, especialmente, fue complicado porque es algo que yo no había hecho jamás y, tú sabes, siempre quieres más horas en el día para ensayar y saber que puedes ser útil para hacerlo, para captar todo lo que se tiene que hacer. Pero, cuando llegó la hora de hacer la parte humanística de Hayes, la cual fue la más interesante para mi, tuve una gran compañera a mi lado", afirmó Galitzine.

En este sentido, el actor también detalló: "Es decir, yo sentí la química y conexión entre nosotros inmediatamente. Y el primer día con Michael, Cathy y Anne, tú sabes, fue de 20 horas llenas de humor con saltos a agua fría. Además nos íbamos a Francia, a Italia, a Savannah, así que la verdad que tenía un poco de sentido mi exaltación a la hora de llegar al trabajo todos los días y ese no es siempre el caso".

Pero, por si esto fuera poco, durante la conferencia de prensa también hablaron Ella Rubin y Reid Scott, quienes interpretan a la hija y al ex marido del personaje de Anne, respectivamente. Al mismo tiempo, Anne y Nicholas confesaron cuál fue su motivación para poder trabajar juntos, entenderse y traer este romance a la realidad convirtiéndolo en algo tan creíble para los espectadores. No te pierdas el video para ver sus declaraciones.