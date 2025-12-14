Percy Jackson: 3 razones para ver la segunda temporada en Disney+

Embed - Percy Jackson y los dioses del Olimpo | Temporada 2 | Tráiler oficial | 10 de diciembre en Disney+

3 razones para ver la segunda temporada de Percy Jackson

La cacería épica del Vellocino de Oro en el Mar de los Monstruos

La trama central de esta temporada es una de las más dinámicas y emocionantes de toda la saga. La necesidad de conseguir el Vellocino de Oro—la única esperanza para sanar la frontera del campamento—impulsa a Percy y a su equipo hacia el Mar de los Monstruos (el Triángulo de las Bermudas mitológico). Este escenario, vasto y peligroso, promete una expansión del mundo nunca antes vista en la adaptación, forzando a los héroes a enfrentarse a criaturas más terroríficas y a dinámicas de supervivencia más complejas. Es una carrera contra el tiempo que no solo busca salvar el campamento, sino también rescatar a Grover, cuya ubicación es clave para encontrar el mítico artefacto.