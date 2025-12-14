Una chica es viral por su técnica para tomar vino y no ir al baño durante el show de María Becerra

Embed - Se Picó! on Instagram: "Una joven se volvió viral en las redes por usar un pañal para poder ir al show de María Becerra en River ¿Vos harías lo mismo? ¿Por quien te pondrías un pañal? Te leemos! Video: Pue! #argentina #viralreels #viral #lam #mariabecerra #mariabecerra22" View this post on Instagram

El testimonio de la seguidora de María Becerra ilustra el nivel de compromiso que demostraron los miles de fanáticos que agotaron las localidades en el Monumental. La posibilidad de ver a "La Nena de Argentina" en el escenario más grande del país impulsó a los asistentes a sacrificar comodidades básicas en pos de la experiencia musical total.