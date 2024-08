Video: lanzaron el primer adelanto de la temporada 2 de "The Last of Us"

Eso sí, en este nuevo adelanto no solamente se confirmó que "The Last of Us" regresa en algún momento del 2025, sino que además muestra a los protagonistas mucho más adultos enfrentándose a los nuevos desafíos de un mundo postapocalíptico. Además, claro, también cuenta con la aparición de nuevos personajes que se convertirán en los mayores enemigos de Joel y Ellie.

Primer adelanto de "The Last of Us"

the last of us 2

Sinopsis de "The Last of Us"

Basado en el videojuego aclamado por la crítica "The Last of Us", desarrollado por Naughty Dog exclusivamente para las plataformas PlayStation, la historia tiene lugar veinte años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, un superviviente empedernido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.