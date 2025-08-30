MinutoUno

Noches Capitales: nueva edición y una invitación musical imperdible

El Hipódromo de La Plata vuelve a ser el escenario de una propuesta llena de música y con grandes artistas.

Con el recuerdo aún latente de lo vivido en 2024, Noches Capitales regresa al Hipódromo de La Plata con importantes exponentes nacionales. Con mucha expectativa, palpitamos lo que será esta nueva edición que nos dará una temporada primavera verano llena de música.

La grilla es monumental: Los Fabulosos Cadillacs el 13 de septiembre, YSY A el 27 de septiembre, Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo el 28 de septiembre, Los Auténticos Decadentes el 18 de octubre, Abel Pintos el 1 de noviembre, Peces Raros el 15 de noviembre, Miranda! el 28 y 29 de noviembre, Andrés Calamaro el 6 de diciembre y Guasones el 13 de diciembre. La cartelera para esta edición 2025 reúne talentosos y consagrados músicos que se encuentran celebrando trayectorias, estrenando materiales y marcando el pulso de la escena artística.

Noches Capitales se presentó en 2024 como un ritual musical en el Hipódromo de La Plata transformado en una sala abierta a la experiencia sonora, supo tener en su cartelera inaugural a grandes artistas como Él Mató a un Policía Motorizado, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Usted Señalemelo, Ca7riel & Paco Amoroso, Six Sex y Cruzando el Charco, entre otros. El recinto, con su contorno abierto y su memoria, fue testigo de una comunión musical que reivindicó la ciudad y su historia patrimonial como escenario para la creación colectiva.

El histórico Hipódromo de La Plata ubicado sobre avenida 44 y calle 115, se vuelve a perfilar como el escenario ideal para disfrutar de noches memorables, de la mano de grandes artistas, descubriendo nuevos talentos y compartiendo con amigos o en familia. Esta experiencia, además, se complementa con comodidades de primer nivel, como un estacionamiento propio a disposición, una amplia y ambiciosa oferta gastronómica con propuestas locales de todo tipo, un sector VIP con vista exclusiva, y activaciones artísticas que se intercalan entre show y show.

