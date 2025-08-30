Noches Capitales: nueva edición y una invitación musical imperdible

Noches Capitales se presentó en 2024 como un ritual musical en el Hipódromo de La Plata transformado en una sala abierta a la experiencia sonora, supo tener en su cartelera inaugural a grandes artistas como Él Mató a un Policía Motorizado, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Usted Señalemelo, Ca7riel & Paco Amoroso, Six Sex y Cruzando el Charco, entre otros. El recinto, con su contorno abierto y su memoria, fue testigo de una comunión musical que reivindicó la ciudad y su historia patrimonial como escenario para la creación colectiva.