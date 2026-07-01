Diego Leuco defendió a Nicolás Occhiato y apuntó a Flor Peña: "No le debe nada a nadie"

En torno a quién tuvo la mayor culpa sobre lo sucedido, sostuvo: "Y me parece que sobre todo de la persona que tiene la responsabilidad de comunicar. Yo conociendo por ahí los roles de cómo se labura en el streaming, siento que los que estamos ahí al frente tenemos un montón de privilegios y por lo tanto un montón de responsabilidades y que por ahí el modo de comunicarlo fue algo que también llamó la atención".

Y cerró: "Yo creo que lo más impactante, además de por supuesto la información que no era, es el modo, y bueno, eso siento que tiene que ver con cada uno, pero no me voy a poner, no tengo deseo ni la capacidad para juzgar a otro goleador".