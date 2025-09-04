The Weeknd anunció una gira por Latinoamérica en 2026: ¿vendrá a la Argentina?

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Abel (@theweeknd)

Los shows latinoamericanos de The Weeknd contarán con la brasileña Anitta como telonera (si esa palabra todavía se usa), pero en Europa el artista canadiense contará con Playboi Carti de compañero de ruta por París, Amsterdam, Niza, Milán, Franfurt, Varsovia, Estocolmo, Londres, Dublín y Madrid.

La gira por Europa se extenderá entre el 10 de julio y el 29 de agosto de 2026 por lo que, al igual que pasa con la de Latinoamérica, se nota que hay "espacio" en el calendario entre un show para agregar fechas, extender estadías o tomar otros compromisos.

thje weeknd 2

El anuncio doble fue realizado con casi un año de anticipación, lo que le da tiempo a su equipo para cerrar más fechas, por ejemplo, en Argentina, Chile, Colombia o cualquier otro país de Sudamérica además de Brasil.

Mientras tanto, los seguidores de The Weeknd por estas latitudes ya empezaron el canto de las chicharras para pedir que el artista incluya algún estadio local en su gira para 2026.