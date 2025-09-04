The Weeknd anunció una gira por Latinoamérica en 2026: ¿vendrá a la Argentina?
El intérprete publicó las fechas para sus shows en el Viejo Continente, pero también tocará en Ciudad de México y en Río de Janeiro y San Pablo, Brasil.
Abel está de regreso. O por lo menos podría estarlo, ya que The Weeknd anunció este jueves las fechas de lo que serán sus primeras giras de 2026, que incluirán las grandes capitales de Europa así como paradas en México y Brasil, lo que llamó la atención de sus fans argentinos.
Ya afianzado como un artista de estadio, The Weeknd visitará Ciudad de México el 20 y 21 de abril de 2026.
Luego pasará a Brasil con tres shows: uno en Río de Janeiro, que será el 26 de ese mes, y dos en San Pablo, para el 30 y el 1o de mayo.
Como primera medida el artista ya puso a disposición de su público un sitio web para registrarse en la preventa de entradas. En el caso de México los shows serán en el Estadio GNP Seguros, mientras que en Rio de Janeiro visitará el Nilton Santos y en San Pablo, el Morumbis.
Los shows latinoamericanos de The Weeknd contarán con la brasileña Anitta como telonera (si esa palabra todavía se usa), pero en Europa el artista canadiense contará con Playboi Carti de compañero de ruta por París, Amsterdam, Niza, Milán, Franfurt, Varsovia, Estocolmo, Londres, Dublín y Madrid.
La gira por Europa se extenderá entre el 10 de julio y el 29 de agosto de 2026 por lo que, al igual que pasa con la de Latinoamérica, se nota que hay "espacio" en el calendario entre un show para agregar fechas, extender estadías o tomar otros compromisos.
El anuncio doble fue realizado con casi un año de anticipación, lo que le da tiempo a su equipo para cerrar más fechas, por ejemplo, en Argentina, Chile, Colombia o cualquier otro país de Sudamérica además de Brasil.
Mientras tanto, los seguidores de The Weeknd por estas latitudes ya empezaron el canto de las chicharras para pedir que el artista incluya algún estadio local en su gira para 2026.
