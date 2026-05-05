Juan Darthés deberá cumplir 6 años de prisión por abuso sexual
La Justicia de Brasil rechazó los recursos de la defensa y dejó firme la sentencia por el caso de Thelma Fardin, ocurrido cuando la actriz tenía 16 años
La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años y medio de prisión efectiva para Juan Darthés por el abuso sexual contra Thelma Fardin.
El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó las apelaciones presentadas por la defensa y ratificó la sentencia en régimen semiabierto, por lo que el actor deberá cumplir la pena bajo esa modalidad.
Con esta resolución, Darthés suma un nuevo revés judicial y deberá afrontar la condena, que implica la posibilidad de salir durante el día y regresar a la cárcel por la noche.
El caso se remonta a 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito Feo en Nicaragua. En ese momento, la actriz tenía 16 años y el actor 45.
La reacción de Thelma Fardin tras la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"
Luego de que la Justicia brasileña confirmara la condenapara Juan Darthés, en el marco de la causa por abuso sexual, Thelma Fardin expresó su emoción a través de un mensaje en redes sociales.
"Ganamos otra vez", escribió la actriz al compartir un video en su cuenta de Instagram, donde también agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso judicial. "Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", señaló.
En ese sentido, destacó especialmente a quienes se acercaron a compartir sus propias experiencias: "A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas".
Fardin también dedicó palabras a su entorno más cercano: "A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico (Riera), por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias".
La noticia fue difundida por la propia Fardin junto a Amnistía Internacional y su equipo legal, integrado por Carla Junqueira y Martín Arias Duval. Desde la organización remarcaron que el fallo ratifica hechos ya probados y constituye un avance relevante en un proceso histórico.
Además, subrayaron que la decisión envía un mensaje claro sobre la necesidad de investigar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y destacaron la importancia de una justicia que actúe con perspectiva de género.
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