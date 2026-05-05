Juan Darthés deberá cumplir 6 años de prisión por abuso sexual

La reacción de Thelma Fardin tras la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

Luego de que la Justicia brasileña confirmara la condenapara Juan Darthés, en el marco de la causa por abuso sexual, Thelma Fardin expresó su emoción a través de un mensaje en redes sociales.

"Ganamos otra vez", escribió la actriz al compartir un video en su cuenta de Instagram, donde también agradeció el acompañamiento recibido durante todo el proceso judicial. "Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso", señaló.

thelma fardin

En ese sentido, destacó especialmente a quienes se acercaron a compartir sus propias experiencias: "A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lágrima, nos fuimos curando entre todas".

Fardin también dedicó palabras a su entorno más cercano: "A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico (Riera), por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias".

La noticia fue difundida por la propia Fardin junto a Amnistía Internacional y su equipo legal, integrado por Carla Junqueira y Martín Arias Duval. Desde la organización remarcaron que el fallo ratifica hechos ya probados y constituye un avance relevante en un proceso histórico.

Además, subrayaron que la decisión envía un mensaje claro sobre la necesidad de investigar y sancionar la violencia sexual contra niñas y adolescentes, y destacaron la importancia de una justicia que actúe con perspectiva de género.