Thelma Fardín celebró la condena a seis años de prisión para Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

La primera denuncia por abuso sexual que Fardin le hizo a Juan Darthés fue en 2018 ante la justicia de Nicaragua, pero no prosperó. El siguiente paso de la actriz, que tenía 16 años al momento del ataque, fue recurrir a la justicia de Brasil, país al que Darthés había viajado para no ser extraditado.

Ese proceso legal inició en 2022 y fue resuelto por la Justicia Federal de Brasil, aunque la defensa del actor siempre pidió que se tramitara en el estado y no a nivel nacional.

Con el tiempo -y las pruebas- la defensa de Juan Darthés dejó de discutir si hubo o no abuso sexual y empezó a hilar fino para lograr una condena reducida para el actor, o bien anular el juicio en Brasil para que prescribiera la causa como en Nicaragua.

La estrategia no funcionó.

"Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso", escribió la actriz en su perfil de Instagram, donde se acordó de los abogados, activistas, periodistas y amistades que la acompañaron más de ocho años en el camino para obtener justicia.

"A mis amigas, amigos y compañeras por cuidarme siempre. A mis abogados por acompañarme todos estos años. A las amigas que está locura se llevó, a sus familias y a casa instante compartido. A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas", expresó la actriz.

"A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias", cerró.