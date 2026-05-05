Cómo es el régimen carcelario semiabierto que tendrá que cumplir Juan Darthés

Thelma Fardin celebró la condena a seis años de prisión para Juan Darthés: "Ganamos otra vez"

La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión contra Juan Darthés por el abuso sexual de Thelma Fardin, quien denunció al actor por hechos ocurridos cuando ella era menor de edad, durante una gira con el elenco de "Patito Feo" en Nicaragua.

"Lo pienso para atrás y medio es lo único que podía hacer. Sabía que me iban a poner en el lugar de mentirosa", se escucha decir a Thelma Fardin en un video de casi cinco minutos que la actriz posteó este martes en sus redes sociales con el título "Ganamos otra vez".

Aunque los abogados de Darthés apelaron la condena del tribunal brasileño el fallo quedó firme y el actor de 61 años tendrá que cumplir su condena con un régimen semiabierto, por lo que dormirá en la cárcel y saldrá durante el día para hacer trabajos comunitarios.

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La primera denuncia por abuso sexual que Fardin le hizo a Juan Darthés fue en 2018 ante la justicia de Nicaragua, pero no prosperó. El siguiente paso de la actriz, que tenía 16 años al momento del ataque, fue recurrir a la justicia de Brasil, país al que Darthés había viajado para no ser extraditado.

Ese proceso legal inició en 2022 y fue resuelto por la Justicia Federal de Brasil, aunque la defensa del actor siempre pidió que se tramitara en el estado y no a nivel nacional.

Con el tiempo -y las pruebas- la defensa de Juan Darthés dejó de discutir si hubo o no abuso sexual y empezó a hilar fino para lograr una condena reducida para el actor, o bien anular el juicio en Brasil para que prescribiera la causa como en Nicaragua. La estrategia no funcionó.

"Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyo en este proceso", escribió la actriz en su perfil de Instagram, donde se acordó de los abogados, activistas, periodistas y amistades que la acompañaron más de ocho años en el camino para obtener justicia.

"A mis amigas, amigos y compañeras por cuidarme siempre. A mis abogados por acompañarme todos estos años. A las amigas que está locura se llevó, a sus familias y a casa instante compartido. A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas", expresó la actriz.

"A mi vieja, soy hija de sus batallas. A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias", cerró.