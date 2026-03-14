Thiago Medina cruzó a Daniela Celis tras sus íntimas confesiones en vivo: "Me parece que estamos mal ahí"
Pestañela habló sin filtros sobre su intimidad con el padre de sus hijas y él estalló en redes denunciando una doble moral. Conocé los detalles del cruce hoy.
Aunque su relación terminó, Thiago Medina y Daniela Celis siguen compartiendo el día a día por sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Sin embargo, en las últimas horas volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que “Pestañela” hiciera comentarios muy íntimos durante un streaming que rápidamente se volvieron virales.
Todo ocurrió cuando Daniela Celis participó de una transmisión en vivo con Martín Cirio, en la que también estaba Julieta Poggio. En medio de la charla distendida, la influencer se refirió sin filtros a su vida privada con su expareja. “Amo la p… no podría vivir sin una… me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”, comentó entre risas.
Lejos de frenar ahí, Daniela siguió con el tema y redobló la apuesta al describir la intimidad que compartía con Thiago. “No te das una idea, es una cosa que no podés creer”, agregó entre carcajadas. El fragmento no tardó en circular por redes sociales y generó una catarata de reacciones y comentarios.
Quien no se quedó callado fue Thiago Medina. Mientras cocinaba en la casa que todavía comparte con la madre de sus hijas, grabó un video para sus seguidores y cuestionó la situación: “Si una mujer habla de la pi… está todo bien, pero si un hombre habla de la con… es un pervertido o un desubicado, la mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”, expresó, visiblemente incómodo con la exposición.
El ex participante de reality también aprovechó para abrir el debate con quienes lo siguen en redes. “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, dijo, invitando a opinar sobre el tema.
A pesar de la separación, ambos decidieron mantener la convivencia para priorizar la crianza de sus hijas. Sin embargo, este nuevo cruce mediático volvió a poner a Daniela Celis y Thiago Medina bajo la lupa, en medio de un debate que mezcla intimidad, exposición pública y redes sociales.
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