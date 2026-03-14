Thiago Medina cruzó a Daniela Celis tras sus íntimas confesiones en vivo: "Me parece que estamos mal ahí"

Todo ocurrió cuando Daniela Celis participó de una transmisión en vivo con Martín Cirio, en la que también estaba Julieta Poggio. En medio de la charla distendida, la influencer se refirió sin filtros a su vida privada con su expareja. “Amo la p… no podría vivir sin una… me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar, ¿dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”, comentó entre risas.