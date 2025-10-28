Thiago Medina fue elegido padrino del hijo de su hermana melliza: su emotiva promesa
El ex Gran Hermano atraviesa su recuperación tras el accidente que casi le cuesta la vida y celebró la llegada de su sobrino con un mensaje cargado de cariño para Brisa.
Mientras continúa su recuperación tras el accidente que casi le cuesta la vida, Thiago Medina volvió a aparecer en las redes con un mensaje cargado de afecto y esperanza. El exGran Hermano 2022 compartió una dedicatoria especial para su hermana melliza, Brisa, quien está a punto de convertirse en mamá, y reveló que fue elegido padrino del bebé que está por llegar.
Luego de semanas marcadas por la rehabilitación y los avances médicos, el mediático atraviesa una etapa de calma y reencuentro con los suyos. Atrás quedó el aislamiento que siguió al grave accidente de moto que sufrió en septiembre. Hoy, el joven influencer se muestra enfocado en disfrutar de los pequeños logros y, sobre todo, de su familia.
En ese marco de emociones renovadas, recibió una noticia que lo llenó de orgullo y ternura: su hermana melliza lo eligió como padrino de su primer hijo, al que llamará Ehidan. La relación entre los hermanos Medina se volvió aún más sólida durante estos meses. Brisa acompañó a Thiago en todo el proceso de recuperación, mientras ella misma transitaba los últimos días de su embarazo. Ahora, con la llegada del bebé, la alegría familiar se multiplicó.
A través de sus redes sociales, Brisa compartió la elección de su hermano como padrino con un mensaje que conmovió a todos. “No sabés la felicidad que me da saber que vas a ser el padrino de Ehidan. Desde siempre fuiste mi compañero de risas, mis locuras y mis días difíciles, y ahora vas a ser también el cómplice de esta nueva vida que llega”, escribió emocionada.
Thiago respondió con una promesa que no tardó en viralizarse entre sus seguidores: “Voy a estar siempre para lo que necesités, para vos y para tu bebé”. El mensaje fue acompañado por una serie de fotos donde se los ve abrazados, tanto en el presente como en imágenes de su infancia, dejando a la vista la unión que los caracteriza.
Brisa cerró su dedicatoria con palabras que reflejaron el profundo cariño que los une: “Seguro también le vas a enseñar alguna que otra travesura. Gracias por ser como sos, por estar siempre, por dar tanto sin pedir nada. Te amo con el alma, y me emociona saber que mi hijo va a tener un padrino tan increíble como vos”. Conmovido, Thiago compartió la publicación y sumó su propia reflexión sobre la familia, la recuperación y la nueva etapa que comienza junto a su sobrino.
