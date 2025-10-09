Thiago Medina compartió el reencuentro con sus hijas tras el alta médica: "Una nueva vida"
El exparticipante de Gran Hermano volvió a su casa tras 28 días de internación por un severo accidente. Así lo recibieron sus gemelas Laia y Aimé: mirá.
Después de casi un mes de angustia y una intensa internación, el exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, ha recibido el alta médica. Tras el grave accidente de moto que sufrió el pasado 12 de septiembre, el joven de 22 años superó un complicado cuadro que requirió varias intervenciones quirúrgicas. Finalmente, este jueves, su notable evolución le permitió dejar la terapia intensiva y cruzar la puerta principal del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.
Su partida se convirtió en una emotiva celebración. La gente lo recibió con una ola de aplausos, cantos de aliento y el destello de flashes. Apoyado en su familia, incluyendo a su hermana Camila Deniz, Thiago se sobrepuso al agotamiento para regalar una sonrisa y saludar a todos. "Ya está, me estoy yendo a casa. Soy libre", declaró a la prensa, que también presenció con atención total el fin de la difícil batalla del exconcursante del reality.
Tras llegar a su casa, Thiago vivió el reencuentro más esperado: volvió a ver a sus hijas Laia y Aimé que, según él, era "lo único" que quería tras debatirse entre la vida y la muerte. El tierno momento quedó registrado en un video que filmó un familiar y luego Medina compartió en su cuenta de Instagram.
"¡Gracias a ustedes hoy puedo verlas de vuelta a mis hijas! Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a la contención a mi familia, gracias por darme una nueva vida", expresó en el posteo el joven, mostrando profunda gratitud a quienes estuvieron pendientes de su evolución día a día.
Qué dijo Thiago Medina al salir del hospital
En sus primeras palabras a la prensa, Thiago reveló cuáles fueron sus mayores anhelos durante el difícil proceso. “Cuando me desperté lo primero que pensé fue en tomar el agua y cuando recibí el alta, en ver a mis hijas”, confesó con honestidad, destacando su lado más humano y paternal.
Consultado sobre lo que siente tras la experiencia límite, Thiago fue directo al afirmar que el suceso lo ha transformado. “Muchas cosas, te cambia la manera de pensar, de disfrutar la vida”, aseguró, valorando la importancia de cada momento.
También abordó el rumor que circuló en los medios sobre una supuesta propuesta de matrimonio a Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas. “No, nunca lo dije. Si se da más adelante, se va a ver en las redes. Pero bueno, estamos acá”, aclaró, sin descartar el futuro, pero prefiriendo la calma del presente.
El influencer hizo hincapié en que su foco principal son sus pequeñas Laia y Aimé. “Pensé mucho en mis hijas, en querer estar en casa. Ahora veremos qué pasa, el día a día, me tengo que reponer todo, hacer reposo por el choque, pero estamos mejores. Ahora me voy a ver a mis bebés que son lo que más quiero en el mundo”, repitió, dejando en claro su prioridad absoluta.
Thiago no dejó de agradecer al equipo médico del hospital: “Estuvieron atentos a todo lo que necesité, si me dolía algo, estaban apoyando”, reconoció. También se dirigió a sus seguidores, quienes se mantuvieron al pendiente de su estado: “Muchas gracias por haberme apoyado, por seguirme y acompañarme en todo este proceso que fue tan duro”.
Al resumir estos días, Thiago reiteró su gran deseo: “No tenía miedo, me quería recuperar rápido para ir a mi casa. Ya está la moto, nada más. Quiero ver a mis hijas y estar con ellas”.
La recuperación de Medina fue posible gracias al compromiso del equipo médico, que incluyó profesionales de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería. Todos ellos participaron activamente en las operaciones de urgencia, el tratamiento diario y el acompañamiento constante al joven y su familia, celebrando cada avance hasta este tan esperado día.
