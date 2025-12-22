Thiago Medina y Daniela Celis blanquearon su relación tras el tremendo accidente: "Vamos a..."
Luego del accidente del ex GH, tanto él como la influencer blanquearon su verdadera relación a través de un video. Los detalles de sus declaraciones.
La historia de amor que comenzó entre las paredes de la casa de Gran Hermano ha pasado por todas las etapas imaginables. Desde aquel romance apasionado frente a las cámaras de Telefe, hasta la llegada de las gemelas Laia y Aimé, la relación de Daniela Celis y Thiago Medina siempre estuvo bajo el escrutinio público. Sin embargo, tras meses de haberse separado formalmente, una serie de acontecimientos recientes volvió a poner el foco sobre la realidad de su vínculo actual.
El punto de inflexión fue el grave accidente en motocicleta que sufrió Thiago. El joven debió enfrentar una prolongada internación y un proceso de recuperación sumamente complejo, en el cual Daniela desempeñó un rol fundamental. Su acompañamiento incondicional y su presencia constante en la clínica alimentaron con fuerza los rumores de una posible reconciliación sentimental. Ante el aluvión de consultas de sus seguidores, la pareja decidió romper el silencio a través de un video compartido en sus redes sociales.
Desde la intimidad de su hogar, Thiago tomó la palabra para dirigirse directamente a quienes seguían de cerca su situación. Con el objetivo de poner fin a las especulaciones, comenzó diciendo: “Yo sé que todos me están preguntando cómo estoy con Dani, si estamos juntos o si estamos separados”. La respuesta, aunque aclaratoria, reveló una dinámica que prioriza el bienestar de sus hijas por sobre cualquier etiqueta tradicional.
Sin rodeos, Medina definió el lazo que lo une a la madre de sus niñas con una frase contundente: “La verdad es que nosotros dos vivimos juntos y vamos a ser una familia para toda la vida”. En ese momento, la joven apodada "Pestañela" se sumó a la grabación y, en medio de gestos de mutuo afecto y abrazos, reforzó el sentimiento que comparten: “Nos queremos un montón y nos vamos a querer siempre toda la vida”.
A pesar de la calidez que mostraron ante la cámara, Thiago se encargó de precisar que este buen presente no implica necesariamente que hayan retomado su noviazgo. Para ellos, la madurez de entender sus roles como progenitores está por encima de sus diferencias pasadas. “Aparte de haber sido pareja, somos padres y sabemos entender eso también”, remarcó el joven, dejando en claro que han logrado construir una armonía basada en la responsabilidad compartida.
En definitiva, la realidad de los ex-Gran Hermano es la de una familia que elige compartir el mismo techo y acompañarse en los momentos más difíciles, como lo fue el reciente accidente, sin que eso signifique estrictamente una vuelta como pareja. Con las pequeñas Laia y Aimé como el motor principal de sus vidas, Daniela y Thiago demuestran que, más allá de los títulos, el cariño y el compromiso mutuo son los pilares que mantienen unida a su familia para siempre.
