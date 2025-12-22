Thiago Medina y Daniela Celis blanquearon su relación tras el tremendo accidente: "Vamos a..."

En definitiva, la realidad de los ex-Gran Hermano es la de una familia que elige compartir el mismo techo y acompañarse en los momentos más difíciles, como lo fue el reciente accidente, sin que eso signifique estrictamente una vuelta como pareja. Con las pequeñas Laia y Aimé como el motor principal de sus vidas, Daniela y Thiago demuestran que, más allá de los títulos, el cariño y el compromiso mutuo son los pilares que mantienen unida a su familia para siempre.

