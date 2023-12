A dos meses de ser padre, Thiago Medina será el nuevo panelista de un importante ciclo de Telefe

thiago gran hermano

En el programa, Thiago está junto a su amigo, Nacho Castañares quien se encuentra reemplazando a Nicolás Peralta (el panelista está en Miami) y, a su vez, Micaela Viciconte también forma parte del staff. Hay que destacar que este es el primer trabajo oficial de Medina luego de que cerró su verdulería, aunque se desconoce por cuánto tiempo se quedará en el programa.

En su momento, Thiago Medina contó que se vio obligado a darle fin al proyecto de la verdulería por distintos comentarios. "Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día boludeando, tomando, fumando... Entonces, para no quedar mal, cerré", fueron sus palabras exactas.