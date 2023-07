Thiago Medina mostró cómo quedó la casa se hizo tras su paso por Gran Hermano

Según se pudo ver por una foto que compartió, la precaria casa ahora tiene dos pisos y fue renovada completamente.

casa thiago medina

“Es un barrio tranqui, con sus días malos. Yo no hago quilombo ni nada de eso. A mí me gusta hacer amigos y no pelear”, confesó Medina en diálogo con Mañanísima, cuando le preguntaron por el barrio que lo vio crecer.

Su negocio propio, el otro sueño cumplido de Thiago Medina

En abril el joven de 19 años inauguró su primera verdulería, ubicada en el municipio bonaerense de Laferrere, cerca de la Ruta 3.

En la cuenta de Instagram del local, Thiago se mostró muy contento con su nuevo proyecto laboral, y afirmó: “Un nuevo comienzo, siempre caminando para adelante. Gracias por cumplir mis sueños, fue más de lo que pensaba. Gracias por venir y sigan viniendo todos los días".

En tanto, los seguidores le hicieron muy buenas críticas. “Podrías poner otra en San Miguel”, “Compré y son riquísimas, gracias por cuidar nuestro bolsillo”, “Es un re precio, te felicito. Seguí así”.

verduleria thiago