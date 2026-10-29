Lucas Trejo reveló el gesto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras la tragedia de su familia

El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa el momento más desgarrador de su vida y rompió el silencio por primera vez a cuatro meses del trágico terremoto en Venezuela que terminó con las vidas de su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa. En una emotiva charla con Marcelo Palacios por Radio La Red (AM 910), el defensor abrió su corazón, confesó su nulo deseo de retornar a la actividad profesional y reveló el invalorable respaldo que recibió por parte de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.