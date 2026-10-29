Lucas Trejo reveló el gesto de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tras la tragedia de su familia
A cuatro meses de los terremotos en Venezuela donde murieron su esposa y sus dos hijos, el futbolista argentino reveló que perdió las ganas de jugar.
El futbolista argentino Lucas Trejo atraviesa el momento más desgarrador de su vida y rompió el silencio por primera vez a cuatro meses del trágico terremoto en Venezuela que terminó con las vidas de su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa. En una emotiva charla con Marcelo Palacios por Radio La Red (AM 910), el defensor abrió su corazón, confesó su nulo deseo de retornar a la actividad profesional y reveló el invalorable respaldo que recibió por parte de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.
"Sin mi familia no vale la pena volver al fútbol, seguir jugando no está en mis prioridades, perdí totalmente las ganas", expresó con profundo dolor el marcador central formado en Instituto de Córdoba, quien al momento del desastre natural se desempeñaba en el Marítimo de La Guaira.
El terremoto sorprendió a Trejo en Caracas mientras concentraba con su club para disputar un compromiso oficial, manteniéndose en vilo durante 72 horas hasta que los rescatistas hallaron los cuerpos de sus seres queridos entre los escombros.
Lucas Trejo contó la ayuda de Antonela Roccuzzo y el gesto de Lionel Messi tras la tragedia de su familia
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El gesto de la familia de Lionel Messi en el momento más difícil de su vida
Al repasar las muestras de afecto recibidas tras la catástrofe, el experimentado defensor destacó la cercanía que mostraron Antonela Roccuzzo y el capitán de la Selección Argentina para intentar acompañarlo en medio del duelo.
"Cuando llegué a Córdoba me enviaron dos valijas del Inter Miami: una de los trabajadores del club y otra de Leo Messi, con camisetas de él, zapatillas y botines", reveló el futbolista, agradeciendo públicamente la sensibilidad y la solidaridad demostrada por el entorno del astro rosarino en uno de los pasajes más traumáticos que le tocó afrontar.
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