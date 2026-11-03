Elisea Argentina: el divertido pase de factura de Carlos Pagni al furcio mitológico de Javier Milei
El conductor de Odisea Argentina ironizó en su programa sobre el insólito error del Presidente, que confundió al héroe griego Odiseo con el personaje de Guillermo Francella.
Durante una clase magistral sobre moral y filosofía griega brindada en la Universidad Torcuato Di Tella, el presidente protagonizó un furcio que tardó pocos minutos en viralizarse en las redes sociales. Al intentar explicar la tragedia Filoctetes, de Sófocles, para ilustrar conceptos vinculados al poder y al orgullo, el jefe de Estado llamó reiteradamente "Eliseo" en lugar de "Odiseo" al histórico personaje de la mitología.
La humorada en la pantalla chica
El equívoco presidencial no pasó desapercibido para el mundo político ni periodístico, especialmente por la coincidencia fonética con el protagonista de la serie El encargado. Lejos de dejar pasar el tema, el conductor Carlos Pagni guardó una sorpresa para la despedida de su clásico ciclo semanal.
En el tramo final de la emisión, el tradicional envío periodístico cambió temporalmente su pantalla bajo la gráfica de "Elisea Argentina", transformando el desliz del líder libertario en un guiño humorístico que rápidamente generó repercusión y comentarios en las redes.
Errores conceptuales y repercusiones
La exposición presidencial buscaba dejar enseñanzas sobre la ética estatal y la dificultad de reconocer los propios errores en la gestión pública. Sin embargo, la confusión entre mitología griega y la ficción televisiva nacional terminó desplazando el debate de fondo.
Para los analistas, este tipo traspiés discursivos suelen desviar el eje de los mensajes oficiales y se convierten de inmediato en munición pesada para los programas de análisis político, que aprovechan cada detalle de las intervenciones públicas del Presidente para marcar los límites de su narrativa cultural.
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