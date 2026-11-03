Elisea Argentina: el divertido pase de factura de Carlos Pagni al furcio mitológico de Javier Milei

Durante una clase magistral sobre moral y filosofía griega brindada en la Universidad Torcuato Di Tella, el presidente protagonizó un furcio que tardó pocos minutos en viralizarse en las redes sociales. Al intentar explicar la tragedia Filoctetes, de Sófocles, para ilustrar conceptos vinculados al poder y al orgullo, el jefe de Estado llamó reiteradamente "Eliseo" en lugar de "Odiseo" al histórico personaje de la mitología.