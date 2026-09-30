Tiago PZK habló junto a La Joaqui y le respondió a Luck Ra tras la polémica: "No soy traidor"

Además, Tiago explicó qué ocurrió después de que comenzara su relación con La Joaqui y reveló que intentó comunicarse con Luck Ra. “Le mandé varios mensajes, él no me contestó. Supongo que sí, (lo tomó mal). Cada uno toma partido por lo que me parece”, contó.

Luck Ra tildó de "traidor" a Tiago PZK: "Comíamos asado, se quedaba a dormir en casa..."

La situación se dio en medio de una fuerte exposición mediática de la relación entre Tiago y La Joaqui. La pareja ya había hecho pública su relación en redes sociales y sus apariciones juntos generaron nuevas repercusiones alrededor de la separación de la cantante y Luck Ra.

Por su parte, La Joaqui también se había referido a las versiones que comenzaron a circular sobre su vida sentimental. En un mensaje publicado en su canal de difusión de Instagram, cuestionó algunas de las versiones sobre su separación y pidió que no se modificaran hechos de una historia que, según remarcó, también le pertenece.

Mientras la relación entre Tiago PZK y La Joaqui avanza públicamente, las declaraciones del cantante dejaron expuesta su propia versión sobre el vínculo con Luck Ra y, sobre todo, una definición que marca distancia entre ambos: “No era mi amigo”.