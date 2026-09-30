Tiago PZK habló junto a La Joaqui y le respondió a Luck Ra tras la polémica: "No soy traidor"
El cantante confirmó su relación con la artista y se refirió a las declaraciones del cordobés, quien lo había acusado de traición.
Tiago PZK y La Joaqui protagonizaron una de sus primeras apariciones públicas juntos desde que confirmaron su relación y, en medio de la repercusión por el romance, el cantante respondió a las declaraciones de Luck Ra.
Los artistas fueron vistos juntos en el aeropuerto de Ezeiza, donde un cronista de Desayuno Americano aprovechó para hablar con ellos. Ante la consulta sobre si estaban oficialmente en pareja, Tiago fue directo: “Sí, estamos en pareja”. Después, con su habitual tono de humor, agregó: “Estamos felizmente casados”.
El cantante también dejó en claro que su vínculo con La Joaqui no surgió de manera repentina. “La conozco a ella hace mucho tiempo”, explicó cuando le preguntaron por el comienzo de la relación. Pero el tema que generó mayor interés fue su vínculo con Luck Ra. El cordobés había hablado públicamente sobre el romance y había definido la situación como una traición, especialmente por la amistad que, según su versión, mantenía con Tiago.
Ante esa acusación, el cantante respondió: “Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín”. Tiago también fue consultado sobre la relación que La Joaqui había mantenido con Luck Ra y sobre lo ocurrido durante ese vínculo. Sin embargo, decidió mantenerse al margen y evitó opinar sobre cuestiones de la intimidad de la expareja. “Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás”, sostuvo.
Tiago PZK afirmó que Luck Ra no era su amigo tras ponerse con La Joaqui, su ex
La pregunta más directa llegó cuando el cronista quiso saber si Tiago consideraba a Luck Ra un amigo. La respuesta fue contundente: “No”. De esta manera, el cantante marcó una diferencia con el relato que había hecho previamente el cordobés, quien había contado que consideraba a Tiago una persona cercana y que la situación le había generado dolor.
Además, Tiago explicó qué ocurrió después de que comenzara su relación con La Joaqui y reveló que intentó comunicarse con Luck Ra. “Le mandé varios mensajes, él no me contestó. Supongo que sí, (lo tomó mal). Cada uno toma partido por lo que me parece”, contó.
La situación se dio en medio de una fuerte exposición mediática de la relación entre Tiago y La Joaqui. La pareja ya había hecho pública su relación en redes sociales y sus apariciones juntos generaron nuevas repercusiones alrededor de la separación de la cantante y Luck Ra.
Por su parte, La Joaqui también se había referido a las versiones que comenzaron a circular sobre su vida sentimental. En un mensaje publicado en su canal de difusión de Instagram, cuestionó algunas de las versiones sobre su separación y pidió que no se modificaran hechos de una historia que, según remarcó, también le pertenece.
Mientras la relación entre Tiago PZK y La Joaqui avanza públicamente, las declaraciones del cantante dejaron expuesta su propia versión sobre el vínculo con Luck Ra y, sobre todo, una definición que marca distancia entre ambos: “No era mi amigo”.
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