El fuerte mensaje de La Joaqui tras blanquear su romance con Tiago PZK: "Hice mi duelo"
La cantante publicó un extenso mensaje en sus redes después de que su nueva relación quedara expuesta públicamente. Reclamó respeto por su intimidad.
La Joaqui decidió hablar después de los cuestionamientos que recibió por su presente sentimental. La cantante de RKT publicó un extenso descargo en su canal de difusión de Instagram, donde pidió que se respete su intimidad luego de la separación de Luck Ra y la reciente confirmación de su romance con Tiago PZK.
La artista cuestionó especialmente las versiones que comenzaron a circular alrededor del final de su relación anterior y rechazó que terceros modifiquen públicamente hechos que, según planteó, también forman parte de su propia historia. Su mensaje apareció después de que el vínculo quedara confirmado públicamente y de que algunas declaraciones y especulaciones volvieran a poner el foco sobre su ruptura con Luck Ra.
La cantante comenzó su descargo haciendo referencia a todo lo que había leído sobre ella durante los últimos días. “Durante estos días leí muchas cosas sobre mí. Algunas dolorosas, otras directamente falsas”, escribió. Enojada, manifestó su incomodidad por la exposición de cuestiones que considera pertenecientes a su esfera privada y pidió que no se utilicen los nombres de las personas involucradas para profundizar las discusiones en redes sociales.
El mensaje de La Joaqui tras las versiones sobre su vida privada
En uno de los fragmentos más contundentes de su mensaje, estableció una diferencia entre expresar sentimientos y presentar una versión de los hechos que ella no comparte. “Una cosa es hablar de sentimientos y otra es modificar hechos de una historia que también es mía”, sostuvo.
La artista también cuestionó la idea de que una persona deba atravesar una ruptura de una única manera. Para ella, haber continuado con su vida no implica que la relación anterior haya carecido de importancia. En otro tramo del mensaje, habló sobre los sentimientos que permanecen después de una separación. “Haber seguido viviendo no significa que nunca haya amado”, expresó.
La cantante remarcó que todavía puede conservar recuerdos y afecto por una persona con la que compartió una relación, sin que eso signifique que quiera regresar a ese vínculo. También rechazó la idea de que iniciar una nueva relación sea incompatible con haber sufrido por una separación. “No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó”, escribió.
En ese sentido, definió la madurez emocional como la posibilidad de reconocer lo que se siente y tomar decisiones a partir de esa comprensión. A su vez, explicó que no considera que una persona deba permanecer sola para demostrar que pudo superar una relación. “Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad”, manifestó.
La artista dejó claro que haber iniciado una nueva etapa no significa borrar lo que ocurrió anteriormente. “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, escribió. Hacia el final de su mensaje, la cantante volvió a pedir respeto y solicitó especialmente que sus seguidores no ataquen a otras personas en su nombre. “Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, expresó.
La Joaqui sostuvo que quiere continuar con su vida sin que el pasado sentimental siga alimentando enfrentamientos públicos. Su último pedido estuvo dirigido directamente a quienes la acompañan en redes sociales. “Si quieren apoyarme les pido que no ataquen a nadie de mi parte, ya que tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”, concluyó.
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