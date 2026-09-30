El fuerte mensaje de La Joaqui tras blanquear su romance con Tiago PZK: "Hice mi duelo"

La cantante remarcó que todavía puede conservar recuerdos y afecto por una persona con la que compartió una relación, sin que eso signifique que quiera regresar a ese vínculo. También rechazó la idea de que iniciar una nueva relación sea incompatible con haber sufrido por una separación. “No necesito llegar a la indiferencia para saber que una relación terminó”, escribió.

En ese sentido, definió la madurez emocional como la posibilidad de reconocer lo que se siente y tomar decisiones a partir de esa comprensión. A su vez, explicó que no considera que una persona deba permanecer sola para demostrar que pudo superar una relación. “Sé estar sola. No necesito de un hombre para sostenerme. Pero saber estar sola no significa estar obligada a elegir la soledad”, manifestó.

La artista dejó claro que haber iniciado una nueva etapa no significa borrar lo que ocurrió anteriormente. “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, escribió. Hacia el final de su mensaje, la cantante volvió a pedir respeto y solicitó especialmente que sus seguidores no ataquen a otras personas en su nombre. “Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, expresó.

La Joaqui sostuvo que quiere continuar con su vida sin que el pasado sentimental siga alimentando enfrentamientos públicos. Su último pedido estuvo dirigido directamente a quienes la acompañan en redes sociales. “Si quieren apoyarme les pido que no ataquen a nadie de mi parte, ya que tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”, concluyó.