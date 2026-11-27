Tiago PZK reveló que planea tener un hijo con La Joaqui en 2027: "Me gustaría que..."
Tiago PZK tiene intenciones de convertirse en padre junto a La Joaqui, con quien recientemente protagonizó un provocador videoclip.
Tiago PZK atraviesa un gran momento personal desde que comenzó su relación con La Joaqui. Aunque el romance es reciente, el cantante ya tiene planes a largo plazo junto a la artista y sorprendió al revelar que quiere convertirse en padre el próximo año.
En una entrevista con Gabino Silva, el músico contó que en 2027 llegará su primer hijo y que ya tomó la decisión de formar una familia. “Quiero tener tres. El año que viene será el primero, ya lo decidí. Me gustaría que sea varón. Pasa que mi señora ya tiene dos nenas y también quiere un nene”, expresó.
Además, Tiago habló de los motivos por los que se enamoró de Joaquina y destacó la manera en que ella lo acompaña en esta etapa. “A mí me enamora la mentalidad de las personas, cuando proyectan, trabajan y saben lo que quieren. Ella me incentiva y me motiva a ser mejor”, aseguró.
El artista también hizo referencia al vínculo que mantenían antes de comenzar su relación y recordó cómo se conocieron, mucho antes de que surgiera el romance. “Fue hace muchos años, en el ámbito del trap. Hablamos mucho tiempo, pero cortamos cabida por cuestiones de la vida. Nunca más la vi. Ahora estoy muy enamorado”, concluyó.
La Joaqui contó qué pasó para dejar de amar a Luck Ra en apenas dos meses
A fines de septiembre, La Joaqui volvió a referirse públicamente a su ruptura con Luck Ra a través de las redes sociales. En ese contexto, reconoció que, pese a la decepción que atravesó, decidió no cerrarse al amor y apostar nuevamente a una relación, esta vez con Tiago PZK. “Sueño con construir una familia y quiero seguir dándome la oportunidad de hacerlo”, expresó.
Luego de aquella publicación, también tomó repercusión una respuesta que la cantante había dado días antes en TikTok. Allí, una usuaria quiso saber “cómo se pudo desenamorar de un día a otro”, en referencia al rápido cambio sentimental que experimentó tras separarse del artista cordobés.
Lejos de esquivar la consulta, la artista aclaró que el proceso no fue tan inmediato como parecía y dio algunos detalles sobre los motivos que la llevaron a terminar con sus sentimientos por su expareja.
“En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ”un día para el otro" le queda más cómodo a la narrativa", lanzó, sin profundizar en cuáles fueron las situaciones que marcaron el final de la relación.
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