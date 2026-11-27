Luego de aquella publicación, también tomó repercusión una respuesta que la cantante había dado días antes en TikTok. Allí, una usuaria quiso saber “cómo se pudo desenamorar de un día a otro”, en referencia al rápido cambio sentimental que experimentó tras separarse del artista cordobés.

Lejos de esquivar la consulta, la artista aclaró que el proceso no fue tan inmediato como parecía y dio algunos detalles sobre los motivos que la llevaron a terminar con sus sentimientos por su expareja.

“En realidad no fue de un día para el otro. Fueron dos meses, cinco mentiras, cuatro faltas de respeto públicas. Pero supongo que el ”un día para el otro" le queda más cómodo a la narrativa", lanzó, sin profundizar en cuáles fueron las situaciones que marcaron el final de la relación.