Tiene fecha el estreno de "Culpa Tuya: London" y se conocieron las primeras imágenes

La trama también suma a Scarlett Rayner en el papel de Briar, una chica que parece un amor pero que esconde intenciones manipuladoras en Oxford, y a Orlando Norman como Cruz, un personaje clave en el peligroso submundo de las carreras clandestinas. Con este combo de tentaciones y secretos, Nick y Noah se encuentran en una encrucijada total: ¿Vale la pena pelear por ese amor que los cambió o es hora de aceptar que el vínculo se rompió para siempre?

Your Fault London

El fenómeno de "La Casa de Ron"

Este proyecto no es solo una película más para Prime Video; es la consolidación de lo que ya llaman "La Casa de Ron", una alianza estratégica con la autora que sigue rindiendo frutos tras el éxito masivo de la trilogía "Culpables". Bajo la dirección de Dani Girdwood y Charlotte Fassler, y con un guion firmado por Melissa Osborne y Bella Heesom, la producción mantiene un sello de calidad internacional.

Detrás de escena, el equipo de producción cuenta con nombres de peso como Ben Pugh y Erica Steinberg, sumado a la producción ejecutiva de figuras como Álex de la Iglesia y Carolina Bang de Pokeepsie Films. Todo está listo para que el 17 de junio el drama romántico más intenso del año se apodere de las pantallas, prometiendo una historia donde las pasiones se encienden y los corazones corren a toda velocidad.