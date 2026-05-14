Tiene fecha el estreno de "Culpa Tuya: London" y se conocieron las primeras imágenes
Luego de tanta espera y los éxitos mundiales de "Culpables" España y "Dímelo Bajito", Prime Video confirmó el regreso de las adaptaciones de Mercedes Ron.
Los fanáticos de la saga escrita por Mercedes Ron están de fiesta, pero también con los nervios de punta. Prime Video finalmente soltó el tráiler oficial y las primeras imágenes de "Culpa tuya: Londres", la esperadísima continuación de la adaptación británica que cautivó al público global. Con Matthew Broome y Asha Banks retomando sus papeles de Nick y Noah, la plataforma confirmó que la película llegará de forma exclusiva el próximo 17 de junio, aterrizando en más de 240 países simultáneamente.
Tras el caos y la adrenalina que vivimos en "Culpa mía: Londres", esta nueva entrega nos reencuentra con una pareja que parece haber salido fortalecida de las cenizas. Están más unidos que nunca, pero el destino tiene otros planes. La realidad empieza a tirar de cada uno hacia lados opuestos: mientras Noah se instala en Oxford para quemarse las pestañas estudiando, Nick se deja absorber por las responsabilidades y las presiones de su laburo. Es ahí, en esa distancia física y mental, donde la confianza de acero que creían tener empieza a mostrar las primeras rajaduras.
Como si la distancia no fuera suficiente, el guion introduce personajes que llegan para sacudir el avispero. Entre las nuevas incorporaciones al elenco destaca Louisa Binder como Sophia, una joven con muchas ambiciones que pone la mira en Nick apenas entra a trabajar en Leister Enterprises. Por otro lado, en el mundo académico de Noah aparece Michael, interpretado por Joel Nankervis, un estudiante que se muestra como el aliado perfecto pero que, en el fondo, espera una oportunidad para ser algo más que un amigo.
La trama también suma a Scarlett Rayner en el papel de Briar, una chica que parece un amor pero que esconde intenciones manipuladoras en Oxford, y a Orlando Norman como Cruz, un personaje clave en el peligroso submundo de las carreras clandestinas. Con este combo de tentaciones y secretos, Nick y Noah se encuentran en una encrucijada total: ¿Vale la pena pelear por ese amor que los cambió o es hora de aceptar que el vínculo se rompió para siempre?
El fenómeno de "La Casa de Ron"
Este proyecto no es solo una película más para Prime Video; es la consolidación de lo que ya llaman "La Casa de Ron", una alianza estratégica con la autora que sigue rindiendo frutos tras el éxito masivo de la trilogía "Culpables". Bajo la dirección de Dani Girdwood y Charlotte Fassler, y con un guion firmado por Melissa Osborne y Bella Heesom, la producción mantiene un sello de calidad internacional.
Detrás de escena, el equipo de producción cuenta con nombres de peso como Ben Pugh y Erica Steinberg, sumado a la producción ejecutiva de figuras como Álex de la Iglesia y Carolina Bang de Pokeepsie Films. Todo está listo para que el 17 de junio el drama romántico más intenso del año se apodere de las pantallas, prometiendo una historia donde las pasiones se encienden y los corazones corren a toda velocidad.
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