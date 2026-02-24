Tim Gunn reveló que se mantuvo célibe durante más de 40 años

El referente de la moda también contó que durante años se realizó análisis médicos de manera constante, debido a la ansiedad que le generaba la situación. Con el tiempo, lo que comenzó como una reacción defensiva terminó transformándose en un estilo de vida sostenido en el tiempo.

Lejos de mostrarse arrepentido, Gunn aseguró que hoy vive su decisión con tranquilidad. Según explicó, no siente que haya perdido algo, sino que simplemente tomó un camino distinto al de muchas personas. “Estoy bien con eso”, deslizó en la entrevista, en un tono sereno que llamó la atención de sus seguidores.

La revelación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su honestidad al hablar de un tema tan personal. Otros, en cambio, se mostraron sorprendidos por la duración del celibato, especialmente tratándose de una figura pública tan reconocida en el mundo del entretenimiento.

Con una carrera marcada por su elegancia y su rol como mentor televisivo, Gunn sigue siendo una figura muy querida por el público. Y esta nueva confesión, lejos de opacar su imagen, volvió a poner en valor su perfil reflexivo y su capacidad para hablar sin filtros sobre experiencias difíciles.