Tim Gunn reveló que se mantuvo célibe durante más de 40 años
El icónico mentor del reality de moda sorprendió al contar el motivo detrás de una decisión personal que se remonta a los años 80.
El histórico referente de la moda y figura central de Project Runway, Tim Gunn, volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar uno de los aspectos más íntimos de su vida: lleva más de cuatro décadas en celibato. La confesión generó sorpresa entre fans y medios internacionales, que rápidamente viralizaron sus declaraciones.
El diseñador y comunicador habló del tema durante una entrevista en el podcast Dear Chelsea, donde explicó que su decisión se remonta a una relación que terminó de forma traumática en los años 80. Según contó, estuvo nueve años en pareja hasta que descubrió una infidelidad que lo dejó profundamente marcado.
En ese contexto, Gunn explicó que el impacto emocional se vio agravado por el momento histórico: la crisis del VIH/sida estaba en su punto más alto, lo que generó un miedo persistente a haber sido expuesto al virus. Esa combinación de traición y temor, relató, lo llevó a alejarse por completo de la intimidad.
El referente de la moda también contó que durante años se realizó análisis médicos de manera constante, debido a la ansiedad que le generaba la situación. Con el tiempo, lo que comenzó como una reacción defensiva terminó transformándose en un estilo de vida sostenido en el tiempo.
Lejos de mostrarse arrepentido, Gunn aseguró que hoy vive su decisión con tranquilidad. Según explicó, no siente que haya perdido algo, sino que simplemente tomó un camino distinto al de muchas personas. “Estoy bien con eso”, deslizó en la entrevista, en un tono sereno que llamó la atención de sus seguidores.
La revelación generó una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron su honestidad al hablar de un tema tan personal. Otros, en cambio, se mostraron sorprendidos por la duración del celibato, especialmente tratándose de una figura pública tan reconocida en el mundo del entretenimiento.
Con una carrera marcada por su elegancia y su rol como mentor televisivo, Gunn sigue siendo una figura muy querida por el público. Y esta nueva confesión, lejos de opacar su imagen, volvió a poner en valor su perfil reflexivo y su capacidad para hablar sin filtros sobre experiencias difíciles.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario