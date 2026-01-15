Timothée Chalamet le hace honor al nombre y se vuelve supremo en "Marty Supreme"

Verdaderamente ese es el juego tan difícil que tiene este film: cómo cruza de una personalidad a la otra en cada segundo, en cada toma, en cada partido donde es aún más brillante. Timothée a todo eso le trajo una espectacularidad válida de un Premio Oscar. Además, "Marty Supreme" te lleva al límite con la cantidad de cosas que pasan por segundo a lo largo de sus dos horas y el hecho de que el actor sepa brillar en cada aspecto a pesar de la velocidad, es lo que le da aún mucho más autenticidad a su trabajo que, él mismo dijo que es el más grande de su carrera.

La película pasa por todos sus estadios: acelera cuando Marty junta algo de dinero y se lanza a Londres, donde se enfrenta al mejor jugador del planeta, el japonés Koto Endo, interpretado por el verdadero campeón Koto Kawaguchi. Pero esto no es todo: en el camino deja embarazada a Rachel (Odessa A’zion), que además está casada con otro hombre; seduce y exprime emocionalmente a una estrella de cine en decadencia interpretada por Gwyneth Paltrow; y traiciona a su mejor amigo mientras pide, engaña y roba para regresar a la primera división del ping-pong mundial.

Marty Supreme

Un desorden descomunal que parece correr una carrera contra sí misma a ver cuál fotograma termina siendo más desastroso, una energía nerviosa, pero tan espléndida que Safdie me hizo recordar a "Casablanca": pasan tantas cosas y tan buenas que nunca sabes a dónde mirar. Hay un juego hermoso entre lo narcisista de su protagonista y lo desordenado de sus escenas, que "Marty Supreme" se vuelve descomunalmente atrapante.

Si, la impronta y la estructura del largometraje está puesta en ser una película deportiva (el mayor objetivo del protagonista es lograr su competencia), pero al mismo tiempo hay tantas capas que funcionan tanto de forma independiente como en potencia con la trama central entre el romance, las diferencias de clases y la manipulación, que "Marty Supreme" nunca pierde intensidad.

timothée chalamet en marty supreme

En torno a esta historia hay muchas buenas decisiones tomadas y eso las convierte en las mejores del año (en Estados Unidos estrenó en 2025, por eso me siento apta para decirlo). Hay capacidad, hay sorpresa, hay estética retro para entrar a los años 50, música de la época y coreografías deportivas bien planteadas que le dan ese toque deportivo e intenso.

La audacia de John Safdie, la supremacía y experimentación de Timothée Chalamet y el elenco compuesto por Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator (su debut en el cine), Abel Ferrara, Fran Drescher, Sandra Bernhard, Ralph Colucci y Koto Kawaguchi hacen todo aún más perfecto.

Y para aclarar, Marty Supreme no es un verdadero monstruo, ni un mitómano arrogante, pero todo gracias a Chalamet que supo convertir un personaje desagradable en uno muy atractivo, simpático y hasta por momentos querible. A partir de este jueves, ya se lo puede ver y disfrutar en el cine.