Chiche Gelblung destrozó a Luca Martin y apuntó a sus padres: "De tal palo, tal astilla"

Con una ironía que no cayó nada bien en las redes sociales, el hijo de los reconocidos artistas continuó: "Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal". Estas declaraciones no tardaron en generar un fuerte repudio en las plataformas digitales, donde muchos usuarios calificaron sus palabras como una falta de respeto hacia la trayectoria de Gelblung.