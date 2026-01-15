Chiche Gelblung destrozó a Luca Martin y apuntó a sus padres: "De tal palo, tal astilla"
El periodista no le dejó pasar al panelista los comentarios que hizo en su contra, aunque aseguró que no tienen importancia. Los detalles.
El mundo del espectáculo fue testigo de un inesperado y picante enfrentamiento entre la experiencia y la juventud. Todo comenzó cuando Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, lanzó una serie de comentarios despectivos sobre la vigencia de Chiche Gelblung durante su participación en el programa Bendita. Sin embargo, el histórico periodista no se quedó callado y salió a responderle con su estilo frontal y sin filtros, extendiendo incluso su bronca hacia el padre del joven panelista.
La polémica se encendió cuando, tras ver un informe sobre el veterano comunicador, Luca Martin decidió tomar la palabra para cuestionar su permanencia en los medios. Aunque intentó suavizar sus dichos con tecnicismos, la crudeza de su mensaje fue evidente. "No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande... gerontofobia", introdujo el joven antes de disparar directamente contra el profesional.
Con una ironía que no cayó nada bien en las redes sociales, el hijo de los reconocidos artistas continuó: "Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal". Estas declaraciones no tardaron en generar un fuerte repudio en las plataformas digitales, donde muchos usuarios calificaron sus palabras como una falta de respeto hacia la trayectoria de Gelblung.
Fiel a su personalidad, Chiche Gelblung fue consultado por el programa Puro Show sobre las repercusiones de estos dichos. Lejos de mostrarse ofendido o herido, el periodista enfrentó la situación con una mezcla de desdén y advertencia. "¿Dijo que era viejo cuando él era chico? Seguramente, pero ¿qué quiere que haga? Primero hay que llegar a mi edad. No me molesta que diga eso", manifestó inicialmente, restándole importancia a la valoración estética o biológica del joven.
Sin embargo, la calma duró poco, ya que Chiche decidió redoblar la apuesta y apuntó contra la herencia familiar de Luca, involucrando directamente a Matías Martin en su descargo. "Es un pelotudo pero el padre también es un pelotudo, de tal paso a tal astilla. Lo único que sé es que a viejo hay que llegar. Le diría que se cuido porque llegar no es fácil", sentenció de forma demoledora.
El cruce dejó en evidencia una tensión que va más allá de un simple comentario televisivo. Mientras Luca Martin apeló a una supuesta incomodidad por ver a alguien de avanzada edad en pantalla, Gelblung reivindicó la longevidad y la resistencia en una industria tan competitiva como la comunicación. Por ahora, el periodista dejó en claro que su única receta es la permanencia, dejando una advertencia picante para el joven que recién comienza su camino en los medios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario